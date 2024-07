HTIO DA POSTANE FUDBALER, A NAPISAO NEVIĐENI HIT: Preminuo Džo Igan

Bio je jedan od osnivača grupe Stealers Wheel-a sa Džerijem Rafertijem i pjevao je hit "Stuck in the Middle with You"

Izvor: YouTube/MagicHat233

Muzičar Džo Igan, koji je sa Džerijem Rafertijem bio suosnivač grupe Stealers Wheel i koji je pjevao hit "Stuck in the Middle with You", preminuo je 6. jula u 77. godini.

Vijest je objavljena na zvaničnoj Facebook stranici pokojnog Rafertija , ali nisu navedeni detalji, piše Deadline.

"Veoma tužna vijest da je druga polovina Stealers Wheel-a, Džo Igan, mirno preminuo juče popodne sa svojim najbližima oko sebe“, stoji u objavi na stranici koju vodi Rafertijeva kćerka Marta. "Uvijek ćemo ga pamtiti kao slatku i nježnu dušu. Neka počiva u miru".

Igan, koji je prvobitno sanjao da postane fudbalska zvijezda, i Raferti su se upoznali kao tinejdžeri na akademiji Sent Mirin u svom rodnom gradu Pejsliju u Škotskoj i osnovali Stealers Wheel početkom sedamdesetih.

Stuck in the middle with you Izvor: YouTube/MagicHat233

Par je bio koautor i obojica pjevali glavne dionice za pjesmu "Stuck in the Middle vith You", koja je dospjela u Top 10 u SAD i Velikoj Britaniji i na kraju prodata u više od 2 miliona primjeraka. Njegov uspjeh potisnuo je istoimeni debi album grupe A&M Records na 50. mesto na Bilbord 200.

(Telegraf, MONDO)