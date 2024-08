Isplivala tajna sa snimanja Srećnih ljudi, glumica tražila da koleginica dobije otkaz

Eva Ras u jednoj emisiji otkrila šta misli o Žiži Stojanović s kojom je glumila u kultnoj seriji.

U seriji "Srećni ljudi", jednoj od kultnih TV serija, glumice Eva Ras i Žiža Stojanović godinama su djelile kadar. Bile su komšinice na kultnom Ranču prokletih, a van kamera se nisu simpatisale.

Evi je 1992. godine umrla ćerka, na studijama u Parizu, a nekoliko godina kasnije ponuđena joj je uloga u seriji "Srećni ljudi". Žiža se tom prilikom navodno usprotivila njenom angažmanu.

Eva Ras je, gostujući u jednoj emisiji, komentarisala koleginicu koja se u tom periodu takmičila u rijalitiju Zadruga na Pink televiziji.

Žiža Stojanović - glumica, pozorišna prvakinja, ima 86 godina!

"Ja nju cijelog života izbegavam, ne znam šta joj je trebalo da me uzme u usta. Očigledno da je ona toliko samoživa i da joj nije palo da ću joj vratiti za sve to što me je potkačila. Ona sad tamo roni suze i oplakuje svoju ćerku, a kada sam ja oplakivala svoju i kada sam je sahranila i kada mi je Siniša Pavić dao šansu da izađem iz te tuge, tada je Žiža tražila da me izbace iz serije "Srećni ljudi", rekla je Eva Ras i otkrila koji je bio Žižin argument da ona dobije otkaz u seriji:

"Njoj je smetala moja tuga jer kako može jedno tužno stvorenje koje je sahranilo svoje dijete od 24 godine da hoće da glumi. Nije imala saosjećanja, ljudskosti niti kolegijalnosti", napomenula je Eva u emisiji "Press pretres".

