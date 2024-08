Priča inspirisana događajem u Banjaluci: Počelo snimanje nove tv serije "Biće novih leta"

Produkcija Telekoma Srbija i produkcijska kuća Adrenalin započeli su snimanje nove serije "Biće novih leta", najavili su producenti.

Izvor: Kurir

Kroz pet epizoda, ova serija kombinuje elemente komedije, drame i crnog humora, pružajući gledaocima zabavu i smijeh.

Glavni likovi serije, suočeni s finansijskim izazovima, provode 10 dana "zarobljeni" u stanu, glumeći da su na ljetovanju prilikom čega će mnogi njihovi kvaliteti isplivati nakon dugog niza godina.

Inspirisana istinitim događajem koji se odvio u Banjaluci, ova priča nameće brojna pitanja – ko su i kakvi su ti ljudi i šta ih motiviše da odmor provedu na tako apsurdan način? Da li su oni sebični pojedinci iz srednje klase ili požrtvovani junaci?

Odgovori na pitanja kriju se u svakoj epizodi, a neizvesnost i dinamičan razvoj događaja očekuju gledaoce sve do posljednjeg trenutka.

Scenarista i reditelj serije "Biće novih leta", Gvozden Đurić, diplomirao je filmsku i pozorišnu režiju na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, a njegovo ime vezujemo za brojne nagrađivane filmove i serije, poput serija "Vrata do vrata", "Kljun", druge sezone serije "Mama i tata se igraju rata", filma "Andadasi" i druge.

Glumačku postavku koja će preuzeti uloge neobičnih junaka priče čine Zlatan Vidović, Olga Odanović, Tamara Krcunović, Mladen Lero, Anđela Kribl, Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić i Filip Gajić.

"Dugo smo se pripremali za snimanje kroz glumačke, čitajuće i lektorske probe. Dobijali smo razne smjernice koje filmove da gledamo, koju muziku da slušamo i to je zaista sjajan pristup koji bi svaki ozbiljan projekat trebalo da ima, a svakako da je sa "Biće novih leta" to i slučaj", rekao je glumac Zlatan Vidović.

Glumica Olga Odanović, koja tumači ulogu bake Branke, smatra da će priča ove serije biti "uzbudljiva i lijepa" i da će publika biti pozitivno iznenađena.

"Najveći utisak je sama priča, jako neočekivana, nisam pročitala ništa slično ovome do sada. Vrlo je interesantna, kao i karakteri koji se pojavljuju. Kod mene, kao glumice je tako, na prvo čitanje ako vam se nešto dopadne, to je to" rekla je Odanović.

Svojom neobičnošću, ova priča od samog početka stvara osjećaj nesvakidašnje intrige, a glumica Tamara Krcunović smatra da cjelokupna glumačka postavka vjeruje u uspjeh ovog umjetničkog projekta.

"U moru serija i filmova koje se sada rade, uglavnom teških tema, drame kao i žanrovi poput trilera i akcija, meni nedostaju porodične komedije. Divan je svijet koji je Gvozden Đurić izmaštao", rekla je Krcunović.

Producenti serije "Biće novih leta" su pomenuti Gvozden Đurić i Uroš Tomić, koji je diplomirao na studijama filmske i TV režije na Fakultetu dramskih umJetnosti u Beogradu.

(Mondo/Kurir)