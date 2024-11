Tata glumio u "Južnom vetru", on u "Sablji": Ko je Dino, glumac koji u seriji o ubistvu premijera igra Sretka Kalinića?

Dino Bajrović je sin proslavljenog glumca kojeg je domaća publika imala prilike da gleda u hit seriji sa Milošem Bikovićem

Proteklog vikenda počelo je emitovanje serije "Sablja" o ubistvu premijera Zorana Đinđića u kojoj glavnu ulogu igra Dragan Mićanović. Pored njega u ulozi Legije gledamo Sergeja Trifunovića, policajce igraju Ljubomir Bandović i Feđa Štukan, Jasmin Geljo načelnika policije... a Sretka Kalinića, glumac Dino Bajrović.

Dino je ulogom Sretka u seriji "Sablja" privukao pažnju, a kako je ranije rekao za glumu se odlučio kada nije uspeo da upiše arhitekturu.

"Mislim da se želja za ovim poslom od malena krila u meni. Ovaj posao mi donosi osjećaj zadovoljstva, slobode i igre, jer gluma i jeste igra, odnosno paralelni život koji vodite na pozorišnim daskama ili pred kamerom. Postoji li lepši osjećaj od toga da radite nešto što volite i što vas ispunjava, a istovremeno vam ne može dosaditi?", rekao je Dino.

Dino je sin poznatog sarajevskog glumca Izudina Bajrovića, to već mnogi znaju, ali je manje poznato da je Izudin bio protiv Dininog upisa na Akademiju scenskih umjetnosti.

Ko je Sretko Kalinić? Sretko Kalinić je zbog svojih djela osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina. Jedan od zavjerenika u atentatu na premijera Srbije Zorana Đinđića i pripadnik bivšeg kriminalnog Zemunskog klana.

"Otac se na samom početku protivio mojoj odluci da upišem Odsek za glumu iz razloga što zna kakav je ovo posao i šta sve on sa sobom nosi, ali je na kraju ipak popustio kada je shvatio da je to uistinu moja želja i od tada me podržava. Divan je osjećaj imati oca za kolegu, pogotovo jer znam da mi ovaj posao može pružiti priliku da stojim rame uz rame s njim kojeg cijenim profesionalno i kojeg sam doživljavao kao uzor", kaže Dino za Klix.

