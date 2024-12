Jedna od najboljih serija u 2024. godini stigla na Netflix: Ocjene su fantastične

Roman pomenutog ostvarenja iz 1967. prodat je u preko 50 miliona primjeraka i preveden je na preko 40 jezika

Izvor: YouTube/Netflix

Netflix je 2024. imao sjajnu godinu, objavljujući neke od svojih najboljih sadržaja ikada, od briljantnih i razornih drama o tamnijoj strani ljudske prirode, preko dirljivih priča o ljudskoj povezanosti i gubitku, do prekrasnih animiranih serija.

Ostvarenje "Baby Reindeer", koje je stiglo u aprilu, možda je najbolja Netfliksova serija svih vremena, iako je to tako tragična i depresivna serija da zaista morate biti u pravom raspoloženju kada je gledate. Novija serija "A Man On The Inside" koju je vodio Ted Danson, bila je puna humora.

I "Arcane" i "The Dragon Prince" su izbacili nove sezone, dajući nam više od najboljeg animiranog sadržaja na pomenutom servisu za striming. Sljedeća sezona "Dragon Prince" zapravo stiže za samo sedmicu dana.

Netflix je pre nekoliko dana izbacio "Sto godina samoće", iako samo prvih osam epizoda sezone od 16 epizoda. Serija je zasnovana na istoimenom književnom remek-djelu dobitnika Nobelove nagrade Gabrijela Garsije Markesa.

Do sada su kritičari oduševljeni dramom na španskom jeziku koja se može pohvaliti 100% rejtingom na Rotten Tomatoesu.

Berman napominje da je produkcija trajala šest godina za snimanje i produkciju.

"Strpljenje koje je priloženo produkciji pokazuje u svojim monumentalnim razmerama, kao i u pokretu i detaljima koje reditelji Aleks Garsija Lopez (Veštica) i Laura Mora (Kraljevi sveta) postižu na ekranu. Svaka epizoda koja traje sat vremena sadrži desetine, možda i stotine zapanjujućih slika."

O čemu se radi u seriji?

"Sto godina samoće" — "Cien anos de soledad na španskom" — prati priču o izmišljenom gradu Makondu i porodici Buendija. Priča prati rođake Hozea i Ursulu koji se vjenčavaju protiv želja svojih porodica i napuštaju svoje selo da bi pronašli novi dom. Našli su grad Makondo na obali kolumbijske rijeke.

"Nekoliko generacija loze Buendija će oblikovati budućnost ovog mitskog grada“, piše Netflix u svom opisu serije, „mučenog ludilom, nemogućim ljubavima, krvavim i apsurdnim ratom i strašnom kletvom koja ih osuđuje, bez nade, do 100 godina samoće.”

Roman iz 1967. prodat u preko 50 miliona primjeraka i preveden je na preko 40 jezika. Opisan je kao jedno od najvažnijih književnih djela na španskom jeziku svih vremena. Gabrijel Garsija Markes bio je jedan od najvažnijih glasova u pokretu magičnog realizma u Latinskoj Americi, a serija se snima u autorkinoj rodnoj Kolumbiji.

"Ne samo da serija na španskom jeziku udahnjuje novi život Markesovom navodno nesnimljivom romanu“, piše Karli Lejn iz Kolajdera, "već takođe uspijeva kao trijumf filmskog stvaralaštva zahvaljujući zadivljujućoj kinematografiji i epskoj priči koja se proteže kroz više generacija“.

Izvor: Forbes.com/ Mondo