Beskućnik koji je snimio 300 filmova: Sjedio ispred trafike i završio na velikom platnu, vodili ga i na dodjelu Oskara

Svi glumci znaju ko je "Radioman"

Izvor: X/screenshot/@interesting_aIl

Kreg Kastaldo, poznatiji kao "Radioman", jer nosi ogroman radio oko vrata dok sjedi na ulicama Njujorka, postao je legenda u glumačkim krugovima.

Bio je beskućnik kada je jedna filmska ekipa snimala film na ulicama "Velike jabuke" i zamolila ga da se pomjeri sa trotoara kako bi snimili scenu ispred trafike. Kreg je odbio da se pomjeri i jednostavno završio u filmu. U pitanju je ostvarenje "The fisher king" sa Robinom Vilijamsom, s kojim se na kraju sprijateljio.

Izvor: Youtube printscreen / Max

U tom periodu se Kastaldo borio sa alkoholizmom, a "motanje po setovima" je postalo njegov hobi. Ekipe su navikle da se oslanjaju na njega da će im on obezbjediti sigurnu lokaciju i mjesto gde će ekipa parkirati svoja vozila, a kada je uhapšen zbog problema sa alkoholom i upućen na liječenje, u bolnici mu se pojavio Robin Vilijams.

Pogledajte šta su o njemu rekli slavni glumci:

Radioman trejler Izvor: YouTube/Espresso Media Internetional

Kastaldo se tada "sredio", dobio je i smještaj nakon liječenja, ali strast da bude na ulicama kada se snima nije nestala. Pošto se u Njujorku snima pregršt filmova svake godine, Kastaldo je postao nezaobilazan lik u njima - pretpostavlja se da je do sada odigrao 300 uloga u filmovima i serijama, uglavnom kao statista.

Neka od ostvarenja u kojima ga možete videti su "The Departed", "Shutter Island", "Just My Luck", "Romance & Cigarettes", "Elf", "Two Weeks Notice", "Glitter", "Keeping the Faith", "Godzilla", "Ransom", "Big Daddy", "Mr. Deeds", "The Secret Life of Walter Mitty", "The Other Woman", "Bornova trilogija"...

Jednom prilikom je Semjuel El Džekson, radeći intervju u Jutarnjem programu, voditeljima pokazao da pogledaju kroz prozor i pitao ih "znate li ko je to"?

21. 12. 1948. Semjuel L. Džekson

Izvor: YouTube/Jimmy Fallon

Na ulici je sjedio upravo "Radio man", a Džekson je tada objasnio da je on čovjek na kojeg se glumci i produkcija najviše oslanjaju kada je snimanje u pitanju. "On zna kada treba negdje da se pojaviš, u koliko sati"...

Pogledajte:

Radioman - the homeless man that has been in over 150 moviespic.twitter.com/hNYy7rPOKh — Interesting As Fuck (@interesting_aIl)January 9, 2025

O Kastaldu je pisao i "Njujork tajms", a glumica Vupi Goldberg da je vodila na dodjelu Oskara kao svoj "plus 1" kada je vodila ceremoniju.

Vupi Goldberg na dodeli Oskara Izvor: Oscars

