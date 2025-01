Koji si božićni film prema horoskopu? Zvijezde znaju koje filmske priče će se dopasti baš vama

Evo koje božićne filmove vole da gledaju horoskopski znakovi.

Volite da gledate božićne filmove, ali još uvijek niste pronašli svog favorita u bogatom izboru? Ako ste u nedoumici koji film želite da pogledate ovih dana, mogu vam pomoći zvijezde, odnosno vaš horoskopski znak ne samo da otkriva kako će vam proći naredna godina, već i u kom božićnom filmu ćete zaista uživati. Pa pogledaj...

Ribe: 'Elf'

Ribe su poznate po saosjećanju, empatiji i njihovoj duhovnoj strani. Oni žele samo najbolje za sve i vole da stvore dobru i prijateljsku atmosferu. U filmu 'Vilenjak', alter ego se nalazi u veselom Badiju (Vil Ferel) - osobi koju su odgajali božićni vilenjaci na Sjevernom polu, koja kreće u avanturističku potragu za svojim biološkim roditeljima. Kladimo se da će Badijeva duhovita priroda izmamiti osmeh svakom gledaocu. Ali, iz slatke priče, u kojoj uvek uslužna drugarica veruje u čari dobrote i ljubavi Božića, zasigurno će ribama srce zakucati jače.

Ovan: 'Home Alone'

Nigde se to ne pominje, ali smo sigurni: Kevin McCallister u filmu 'Sam u kući' je vjerovatno Ovan u horoskopu. Sve govori u prilog tome: Izuzetno je samouvjeren, avanturistički nastrojen, maštovit i nezavisan. Nijedan drugi horoskopski znak ne bi reagovao tako hladno da Božić provede sami, a onda ga posjete dva provalnika. Kevin prevazilazi svaku situaciju u filmu i čak uspjeva da se dobro zabavi. Pravi uzor i neverovatno dobar božićni film!

Bik: 'Grinch'

Bik voli nekonvencionalne stvari. Običan Božić uz ljubav, kič i svjeće? Ne, to nije za njih... U 'Grinchu' bikovi pronalaze svog tajnog saveznika: Istoimeno zeleno stvorenje ne mrzi ništa više od praznika zbog traumatičnih iskustava iz detinjstva. Ali, neki stanovnici gradića Whoville približavaju slavlje ljubavi Grinchu. Možda to mogu učiniti i s drugim predstavnicima horoskopskog znaka?

Blizanci 'Love Actually'

Blizanci su puni šarma, društveni, željni harmonije i uvijek raspoloženi za romantiku. Zato ti nije dovoljna samo jedna kontemplativna priča za Božić – mora ih biti više! Zvezde i tvoj horoskop znaju: kultni film 'Zapravo ljubav' savršen je božićni film za tebe. Naime, ne postoji samo jedna, ne dvije, već devet ljubavnih priča u filmu! Nadamo se da ćeš uživati u igri emocija.

Rak: 'The Holiday'

Božić je tvoje vrijeme jer voliš imati najvažnije ljude u svom životu oko sebe, zabavljati ih, razmišljati o savršenim poklonima i stvarati kontemplativne trenutke. Jesi li se prepoznala u tome? Onda si apsolutni model raka sa svojom emotivnom i brižnom crtom. Ono što ti treba je božićni film koji je romantičan i ima sjajnu kulisu. Imamo pravu stvar za tebe: u božićnoj romansi 'Ljubav i praznici' Kate Winslet i Cameron Diaz zamene svoje super lijepe kuće u SAD-u i Engleskoj tokom Božića - i tako upoznaju pravu ljubav.

Lav: 'Love Hard'

Lavovi su snažne, harizmatične i optimistične osobnosti koje imaju velike planove za sebe i svoj život. Svako ko je već gledao 'Ljubavnu zamku' znaće zašto sumnjamo da je protagonistkinja Natalie (Nina Dobrev) definitivno rođena u znaku lava. Natalie je upoznala Josha na dejting aplikaciji. Ali, postoji problem: ona živi u L.A.-u, on u Njujorku. Nina odleti – poput pravog lava - prilično impulsivno i spontano svom ljubavniku, za romantično božićno iznenađenje. Ali, tamo otkriva da se Josh pretvarao da je neko sasvim drugi...

Djevica: 'Return to Christmas Creek'

Device su vrijedne, inteligentne, prizemne i avanturistički nastrojene u isto vrijeme. Pršte od energije i neustrašivije su od nekih drugih horoskopskih znakova. Postoji božićni film koji odgovara mnogim aspektima Djevica: „Povratak u Christmas Creek“. U filmu, koji je često zastrašujuće predvidljiv, protagonistkinja Amelija ne samo da čisti svoj privatni život, već i okončava dugogodišnju porodičnu svađu – i to za samo osam dana. Vau!

Vaga: 'Last Christmas'

Ovo je najbolja božićna pjesma ikada i sigurni smo da ćete je i vi pjevušiti: 'Last Christmas, I gave you my heart'. 2019. niko drugi do Ema Tompson je napisala scenario za film zasnovan na ovoj pesmi. Emilija Klark (Kejt), koja radi kao prilično ogorčena i razočarana božićna vilenjakinja u robnoj kući dok ne upozna život sa potpuno nove strane kroz svog novog (i prilično misterioznog) poznanika Toma. Zašto je 'Last Christmas' baš pravi božićni film za ljude rođene u znaku Vage? Vage su pune života i ljubavi i slaviće gledajući kako se Kejt iznova zaljubljuje u svet oko sebe.

Škorpija: 'The Noel Diary'

U 'The Noel Diary' se pisac bestselera Jacob otuđio od svoje porodice, jer ga je njegova psihički bolesna majka istjerala iz kuće kada je imao 16 godina. Nije ga bilo kod kuće 20 godina. Sve do nekoliko dana pre Božića primi vijest da mu je majka umrla i da mu je ostavila kuću, vraća se da sredi imanje, miri se s prošlošću i možda s više nade gleda u budućnost. Idealan film za realne škorpije, kojima božićne bajke ili klasici nikako ne odgovaraju.

Strijelac: 'National Lampoon's Christmas Vacation'

Želiš praznike provesti na kauču kod kuće? To je horor za aktivne strijelčeve! Ovaj horoskopski znak poznat je po svojoj dinamičnoj prirodi željnoj života. Stoga, ako ćeš gledati božićni film, učini to uz film koji je jednako vatren kao i sami strijelci. Savet: 'Najluđi Božić'. U filmu porodica Griswold želi da proslavi Božić sa svim ukrasima, ali taj plan baš i ne uspjeva: božićno drvce je preveliko i ne stane u kuću, tipična američka božićna rasvjeta je pokvarena, a zatim su tu neželjeni posetioci na vratima. Ludo…

Jarac: 'A Christmas Carol'

Ruku na srce: Na kraju godine svi smo skloni biti pomalo nostalgični i s vremena na vrijeme sanjarimo o prošlim vremenima. A naročito oni rođeni u horoskopskom znaku jarca vole za Božić da putuju u prošlost. Nije ni čudo da, kad je reč o filmu, više su skloniji klasicima nego novim izdanjima. Savjet: 'Božićna priča'. Ova božićna priča Charlesa Dickensa možda je ultimativni praznični klasik i po njemu je snimljeno 50-ak filmova. U Disneyevoj verziji glavnog lika, škrtog, ogorčenog mrzitelja Božića Ebenezera Scroogea, glumi Jim Carrey. Baš u božićnoj noći, duhovi božićne prošlosti, sadašnjosti i budućnosti opsjedaju ga i pokušavaju da ga upute na pravi put.

Vodolija: 'Home for Christmas'

Dobro, to je serija, ali... Božić s cijelom porodicom ponekad zahtjeva puno diplomatskih veština i domišljatosti da bi se održalo kontemplativno raspoloženje. Nešto što ne bi trebalo biti teško za horoskopski znak vodolije, jer su oni poznati po kreativnoj prirodi orijentisanoj na rješenja. Protagonistkinja Johanne takođe mora biti kreativna u seriji. Kako bi izbjegla brojna naporna pitanja, brzo izmišlja dečka na prvom Adventu - njena porodica je oduševljena i spontano ga poziva na Božić. Bila je to glupa odluka, jer sada Johanne zapravo mora pronaći partnera u samo 24 dana. Garantujemo: njeno putovanje kroz džunglu dejtova je jednostavno ludo smiješno!

