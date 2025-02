Ovo je najtužniji film na Netfliksu: Gledaoci u suzama zbog priče rađene po istinitom događaju

Jedan od filmova na Netfliksu koji je ostavio dubok trag na svima koji su ga pogledali, jeste ostvarenje "Can you see us?".

Hit na Netfliksu, film "Can you see us?", je ostvarenje iz 2022. godine, koje je tek sada dobilo pažnju koju zaslužuje, a režirao ga je zambijski reditelj Keni Mumba. Scenario su pisali brača Endrju i Lorens Tompson, a premijerno je prikazan na striming platformi 2023. godine.

Radnja filma, nastalog po istinitom događaju, prati priču Džona Čitija, dječaka rođenog s albinizmom, koji se suočava sa odbacivanjem od samog rođenja. Njegov otac ga napušta, a djetinjstvo mu je obilježeno vršnjačkim nasiljem i tragedijama.

U djetinjstvu ga glumi Tabo Kamba, dok ga u kasnijim godinama igra Džordž Sikazve.

Film je inspirisan stvarnim životom Džona Čitija, poznatog zambijskog muzičara s albinizmom, koji je i sam pomogao u pisanju scenarija. Ranije je u jednom intervjuu govorio o iskustvu sa odbacivanjem tokom odrastanja.

"Kada sam se rodio, porodica je bila zbunjena. Nisu vjerovali da pripadam tu, što je dovelo do razvoda mojih roditelja", prenio je Unilad.

Čiti je osnovao fondaciju za osobe sa albinizmom u Zambiji i poručio da "nije on taj koji treba da se promijeni, već društvo koje mora da promijeni stav prema osobama sa albinizmom".

Reakcije gledalaca nakon gledanja filma na Netfliksu su skoro iste: "Ovo je najtužniji film na svijetu" i "Spremite maramice". Mnogi su film opisali kao emotivno snažan i potresan, a zbog čega, pogledajte u trejleru:

