Šta sve znamo o seriji o Hariju Poteru: Evo kada izlazi, u trci ovi glumci, a jedan detalj je oduševio cijeli svijet

Za razliku od ostalih ostvarenja, nadolazeća serija biće verna adaptacija omiljenog serijala knjiga o Hariju Poteru.

Nakon sedam knjiga, osam filmova, jedne pozorišne predstave i čitavog spin-of serijala, Hari Poter po prvi put stiže na male ekrane. Kompanija Vorner Bros. Diskaveri (Warner Bros. Discovery) je prvi put najavila planove za novu Hari Poter seriju u aprilu 2023. godine, pri čemu je Blumberg (Bloomberg) izvestio da će svaka sezona biti zasnovana na jednoj knjizi – počevši od Hari Poter i kamen mudrosti (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone), a završavajući sa Hari Poter i relikvije smrti (Harry Potter and the Deathly Hallows).