Šta da gledate nakon serije "The White Lotus": Donosimo daleko uzbudljivija ostvarenja sa boljim zapletima

Ukoliko volite serije sa ovakvom tematikom, vjerujemo da će vam se dopasti naši predlozi.

Izvor: printscreen/youtube/netflix, printscreen/youtube/Peacock, printscreen/youtube/HBO, printscreen/youtube/Apple TV

Završena je još jedna sezona "The White Lotus", što znači da je idealno vrijeme da pronađete novu seriju za bindžovanje. Ukoliko vam se dopalo to što su u pomenutom ostvarenju svi likovi imali maske, i skrivene motive pomiješane sa unutrašnjim sukobima, imamo 9 prijedloga serija koje će vam "leći", možda i više nego "Bijeli lotus".

Iako su žanrovski raznovrsne, sve ove serije kombinuju mistiku, ironiju i psihološke portrete ljudi u specifičnim, često zatvorenim okruženjima – baš kao "The White Lotus". Ako ste voleli tu kombinaciju luksuza, neizvesnosti i društvene kritike uz dozu humora, ove serije su fantastičan sljedeći izbor:

1. The Resort

The Resort | Official Trailer Izvor: YouTube

Radnja: Par na odmoru u Meksiku otkriva tragove misterioznog nestanka dvoje mladih ljudi iz 2007.

Zašto gledati: Kombinuje misteriju, vreme i paralelne priče o ljubavi i sjećanju – sve sa dozom nadrealnog.

Mane: Ponekad previše ambiciozna struktura, može djelovati zbrkano.

2. The After Party

The After Party | Official Trailer Izvor: YouTube

Radnja: Svaka epizoda prikazuje isti zločin iz perspektive drugog lika, kroz drugačiji žanr (komedija, musical, triler...).

Zašto gledati: Inovativno, zabavno, šarenoliko – odlična glumačka postava i ideja.

Mane: Neki žanrovi/epizode su manje zanimljivi, pa može biti neujednačeno.

3. No Good Deed

No Good Deed Izvor: YouTube

Radnja: Troje stranaca se povezuju preko misteriozne kuće koju svi žele iz različitih razloga.

Zašto gledati: Ima taj "nešto nije u redu" vajb kao "The White Lotus", sa slojevima misterije i društvene kritike.

Mane: Likovi su ponekad karikirani, ritam ume da uspori.

4. Big Little Lies

Big Little Lies Izvor: YouTube

Radnja: Savršene žene iz Kalifornije kriju mračnu tajnu povezanu sa ubistvom.

Zašto gledati: Gluma je odlična, soundtrack odličan, prisutna napetost, društveni komentari.

Mane: Druga sezona slabija od prve, malo sapuničasto pri kraju.

5. Search Party

Search Party: Season 1 Izvor: YouTube

Radnja: Grupa milenijalaca iz Bruklina kreće da istražuje nestanak poznanice – i stvari brzo izmaknu kontroli.

Zašto gledati: Genijalna satira o narcisizmu generacije, prelazi iz misterije u apsurd.

Mane: Kasnije sezone sve bizarnije – nije za svakoga.

6. Succession

Succession: Season 1 Izvor: YouTube

Radnja: Moćna, disfunkcionalna porodica se bori za kontrolu nad medijskom imperijom.

Zašto gledati: Dijalozi kao noževi, brutalno dobra gluma, sarkazam i drama u savršenoj mjeri.

Mane: Nema mnogo "akcije", sve je u razgovorima – što nekima smeta.

7. Bad Sisters

Bad Sisters — Official Trailer Izvor: Yotube

Radnja: Pet sestara u Irskoj pokušavaju da se oslobode užasnog zeta – a jedna od njih možda i doslovno.

Zašto gledati: Crni humor, osvetnička drama, nežna sestrinska dinamika.

Mane: Predvidljivost u nekim momentima, ritam ume da varira.

8. Beef

BEEF Trailer Izvor: YouTube

Radnja: Svađa u saobraćaju prerasta u spiralu osvete između dvoje stranaca.

Zašto gledati: Neviđeno napeta, kreativna i duhovita studija besa, identiteta i bola.

Mane: Ponekad previše intenzivna, likovi nisu simpatični – ali to je i poenta.

9. Englightened

Enlightened trejler Izvor: YouTube

Radnja: Žena doživi slom, pa se vrati iz duhovnog centra odlučna da promijeni korporativni svijet – i sebe.

Zašto gledati: Suptilna, tiha, pametna drama sa Laurom Dern u top formi.

Mane: Sporo, meditativno – nije za one koji traže brzu radnju.

Zašto su ove serije "zamjena" za "The White Lotus"?

Kao što smo već napomenuli na početku, u "The White Lotus", svi likovi imaju maske, skrivene motive, unutrašnje sukobe, baš kao i u Big Little Lies, The Resort, Bad Sisters, Search Party, Succession – svi se vrte oko likova koji kriju nešto, i otkrivaš ih sloj po sloj.

Misterija/ubistvo kao pokretač radnje - uvek postoji neki "ko je kriv" element. The Afterparty, Big Little Lies, The Resort, Search Party, Bad Sisters – svi imaju neku varijaciju "whodunit" formule, često u kombinaciji sa humorom ili psihološkom dramom.

Vidi opis Šta da gledate nakon serije "The White Lotus": Donosimo daleko uzbudljivija ostvarenja sa boljim zapletima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: pritnscreen/youtube/Max Br. slika: 15 15 / 15 AD

Satira i društvena kritika - "The White Lotus" kritikuje bogate, privilegije, turizam, brak, rasizam... sarkastično i stilski: Succession (bogata elita i mediji), Beef (bes i kapitalizam), Enlightened (korporacije i self-help kultura), Search Party (narcisoidni milenijalci).

Crni humor i ironija - ne znaš da li da se smeješ ili da budeš zgrožen, to je ukratko bila i "duša" serije "The White Lotus", a upravo The Afterparty, Bad Sisters, Search Party, Beef – balansiraju humor sa ozbiljnim temama, odnsono, sarkazam je ključan.

(MONDO)