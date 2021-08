U Nevesinju večeras izbor Miss RS za Miss BiH: Takmiči se 19 djevojaka

U Nevesinju će se večeras održati izbor Miss RS za Miss BiH.

Izvor: Miss BiH

Organizacijski tim iz Direkcije Miss BiH za Miss Svijeta najavioje da će se 25-ti jubilarni izbor “Miss Republike Srpske za Miss BiH 2021” održati na Trgu slobode u Nevesinju, pod pokroviteljstvom Opštine Nevesinje.

Ovo će biti prvi put da je Opština Nevesinje domaćin ove manifestacije, zbog koje se Trg slobode preuređuje i gdje će prekrasna scenografija na otvorenom zablistati u punom sjaju kada se na sceni pojave najljepše djevojke finalistice izbora “Miss RS 2021”.

Ljepota sa svrhom

"Kako projekat Miss BiH za Miss Svijeta u svom predznaku nosi naziv “ljepota sa svrhom”, možemo istaći zadovoljstvo jer je dvogodišnja akcija “I mi hoćemo svoju školu” tokom 2018. i 2019. godine urodila plodom te su iznađena finansijska sredstva za izgradnju nove srednje muzičke škole u Tuzli", poručili su organizatori.

Inače, “Ljepota sa svrhom” je moto pod kojim se misice iz cijelog svijeta bore za plemenite ciljeve. Iako je skoro 90 posto aranžmana otkazano, zbog pandemije koronavirusa, ovogodišnje finalistice izbora “Miss RS 2021” će ipak pokazati da domaći turizam u RS i BiH ima svoju šansu.

Ovogodišnje finalistkinje su: Slavica Šarović, Ana Marija Šponja, Anastasja Lovrić, Zorana Karanović, Tamara Banjac, Ivona Šakotić, Darija Grujić, Borka Tegeltija, Sara Dangubić, Teodora Šikanjić, Anđela Glišić, Andrea Mičić, Inja Ponjavić, Sara Lazić, Nevena Vujović, Katarina Rašljić, Ružica Mandić, Slađana Marinković i Mihaela Majstorović.

Koja od ovih 19 ljepotica će postati Miss RS za 2021 godinu, odlučujete i vi! Počelo je i glasanje za Miss Televoting RS 2021, koje traje do 13.08. do 21:00h. Djevojka koja bude imala najveći broj poziva, direktno ulazi u finale top 10 finalistkinja i osvaja lentu Miss Televoting RS 2021! Pozivi sa svih fiksnih i mobilnih mreža u BiH, cijena poziva je 1 KM plus 17% PDV.