Simptomi korone nisu isti kod vakcinisanih i nevakcinisanih: Hrvatski stručnjaci detaljno objasnili razlike

Evo koja je razlika u simptomima korone kod vakcinisanih i nevakcinisanih!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Koji simptomi korone se javljaju kod ljudi koji su vakcinisani, u odnosu na one koji nisu? To je pitanje koje u posljednje vrijeme, otkako se pojavio zarazniji delta soj, koji je uzrokovao i veliki porast novozaraženih, zanima mnoge.

Iako vakcinacija ne štiti u potpunosti od zaraze, što je već poznato, štiti od teških simptoma i smrti, a to su pokazali i podaci koje je hrvatski portal Index dobio od infektologa dr Bruna Baršića.

"Vakcinisani mnogo blaže obole, to znamo iz ambulante, malo šmrcaju, boli ih grlo, imaju malo temperaturu i to im prođe. Samo nam je jedna vakcinisana osoba završila na intenzivnoj i umrla. Riječ je o osobi od 90 godina, on je bio pozitivan, ali nije umro od kovida, primljen je kod nas zbog epileptičkog napada. Od kovida nam od vakcinisanih niko nije umro", istakao je dr Baršić.

Infektolog je rekao da generalno u bolnici nemaju mnogo vakcinisanih pacijenata.

"Uglavnom su to nevakcinisane osobe, među kojima ima i mlađih. Tako smo imali 12 pacijenata mlađih od 50 godina. Umrla nam je jedna ženska osoba koja je rođena 1972. Nije imala hroničnih bolesti, umrla je od upale pluća uzrokovane kovidom. Nije bila vakcinisana".

On navodi da ako se vakcinisani i zaraze koronom, uglavnom imaju blaže simtome, ali i da je na liječenju sve više mladih koji nisu vakcinisani.

"Najmlađi koji je imao pneumoniju je ’87. godište, drugi ’84. godište, imamo dosta onih koji su ’70. godište. Niko od njih nije vakcinisan, a imaju teške kliničke slike", kazao je dr Baršić.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su rekli da su najčešći simptomi kod osoba oboljelih od korone koje nisu vakcinisane, povišena tjelesna temeratura, kašalj, umor, bolovi u mišićima, bol u grlu, proliv, gubitak ukusa i/ili mirisa. Kod onih koji razviju ozbiljnije simptome mogu se javiti problemi sa disanjem, tj. osjećaj nedostatka vazduha, kratak dah, bolovi ili pritisak u grudima.

Neke osobe zaražene SARS-CoV-2 virusom, dodaju, mogu biti i bez simptoma (asimptomatske), a uprkos tome mogu, kao i oni sa simptomima, biti izvor zaraze za osobe u bliskom kontaktu.

"Cjepiva protiv kovida-19 efikasna su u spriječavanju bolesti, posebno teških oblika bolesti koji mogu završiti hospitalizacijom ili smrću. Na osnovu trenutno dostupnih podataka, ako se potpuno vakcinisane osobe zaraze i razviju simptome, klinička slika je po pravilu blaža nego kod nevakcinisanih osoba. To znači da vakcinisani imaju manje šanse da budu hospitalizovani ili da umru, nego osobe koje nisu vakcinisane", kažu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravlje.

(MONDO/Index.hr)