Uzmite ovo ujutru uz čašu vode za jak imunitet: Dr Filgud otkrio najzdravije jutarnje navike, a evo šta kaže o kafi!

Evo šta, prema rečima dr Filguda, treba da uradite svako jutro kada ustanete!

Neki kažu da je doručak najvažniji, od nekih savremenih stručnjaka ćete čuti i da nam doručak uopšte nije potreban, a dilemu je u Jutarnjem programu na televiziji K1 razrešio Saša Plećević poznatiji kao dr Filgud.

"Ja uvek kažem da je doručak najvažniji, ali ja to govorim u proseku. Međutim, postoje individualne stvari, individualne osobe kojima doručak nikako ne prija i one ne treba da doručkuju jer time stvaraju mučninu, šta god da stave kao kamen da stave u želudac. Recimo kafa na prazan želudac kod mnogih isto izaziva problem... Ja govorimo šta je za većinu ljudi bolje, za 80-90 odsto, najbolje je da krenu od doručka, to je najvažnija stvar za decu u razvoju i odraslog čoveka, za radnog čoveka je najbitniji doručak", kaže on.

Dr Filgud ističe i da treba doručkovati u period od dva sata nakon buđenja, a otkriva i koje su to najzdravije jutarnje navike.

"Kada se probudite, najbolje je da popijete čašu vode sobne temperature. Odraslima preporučujem da popiju probiotik jer je naučno dokazano da probiotik podiže imuni sistem. Jedno dva meseca piješ probiotik, mesec ne piješ, pa opet".

U studiju je sa njim bila i nutricionistkinja Branka Mirković, koja je priznala da ona ne doručkuje, već dan započinje najpre čašom vode, a zatim kafom.

"Ja ne preporučujem ljudima da piju kafu na prazan želudac, nego zeleni čaj jer on ubrzava metabolizam tri odsto. Zatim, ustanite, napravite brzu šetnju", poručio je.

Plećević je objasnio i da kafu nije dobro piti na prazan stomak "iz milion razloga" – "nagriza želudac, želudačna kiselina se od kafe stvara još veća".

Dodaje da nije protiv kafe, jer je kafa antioksidant i ima brojnih dobrih efekata, ali preporučuje da se konzumira posle doručka.

