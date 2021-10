Negativnost će ove nedjelje "doći glave" ljudima u ova 3 horoskopska znaka: Nestrpljenje jednom znaku donosi nevolje!

Tri horoskopska znaka očekuju veoma izazovni dani ove nedjelje!

Kada god je pun Mjesec, a posebno kada je to mjesec koji je u tranzitu kroz znak Ovna, mogu se očekivati izvjesne poteškoće, a u nedjelji od 18. do 24. oktobra to će najviše osjetiti tri horoskopska znaka.