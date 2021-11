Šta je "ivermektin" i za šta se koristi: Farmakolog Stojanović objasnio kako je došlo do zablude da liječi kovid

Farmakolog i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu objasnio sve o ivermektinu - lijeku za koji mnogi tvrde da pomaže u lečenju kovida.

Izvor: HJBC/Shutterstock.com/K1/Printscreen

U posljednje vrijeme aktuelna je priča oko lijeka ivermektin, koji se prije svega koristi za liječenje životinja, ali mnogi vjeruju da može da pomogne i u prevenciji i liječenju kovida. I neki ljekari ga preporučuju preko Viber grupa, a inače je riječ o lijeku koji kod nas nije odobren za korišćenje u liječenju ljudi.

Više o ovom lijeku i kako je došlo do toga da se o njemu uopšte priča kao o sredstvu za liječenje korone, u emisji Uranak na K1 je govorio farmakolog i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, prof. dr Radan Stojanović.

"Prva stvar, ivermektin se primjenjuje i u veterinarskoj i u humanoj medicini. U humanoj se primjenjuje sistemski i lokalno. Sistemski znači kada ga pacijent pije, to su kapsule, primijenjuje se za liječenje različitih parazitarnih oboljenja. Lokalno, u obliku kreme, za liječenje određenih kožnih oboljenja, kao što je recimo rozacea itd. Pandemiju korona virusa smo dočekali nespremni kada su u pitanju antivirusni lijekovi. I onda smo se odlučili za strategiju prenamjene, lijekove za koje znamo da djeluju na neke druge virusne bolesti pokušali smo da primijenimo i kod pacijenata oboljelih od kovida.

Kad je ivermektin u pitanju, zapaženo je da on ima određena farmakološka svojstva, da može suzbiti inflamaciju, uticati na smanjenje sinteze inferleukina 6, koji ima ulogu u patogenezi oboljenja i ta interesantna farmakološka svojstva plus 50 godina iskustva u liječenju parazitarnih infekcija, laka primjena za pacijenta, plus niska cijena su doprineli da se poveća interes za njega kao mogućeg kandidata za prevenciju i liječenje kovida.

Na osnovu svega toga krenulo se prvo sa laboratorijskim ispitivanjima, ti rezultati su bili ohrabrujući. Pokazano je da ivermektin može inhibisati deobu sars-kov-2, ali sada idemo dalje. To je bio signal da se sprovedu klinička ispitivanja i ta ispitivanja su po svijetu krenula, u različitim zemljama. Mogu se sumirati sva saznanja – neka su rekla da ivermektin izaziva korisne efekte, druga da ne dovodi ni do kakvih korisnih efekata, da može kod određenih pacijenata izazvati i štetne efekte. Na osnovu toga Svjetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lijekove su rekli nemamo dovoljno dokaza da možemo preporučiti primenu ivermektina u prevenciji i terapiji kovida, osim u kliničkim ispitivanjima", priča dr Stojanović.

On ističe da se u Velikoj Britaniji i Americi sprovode istraživanja o ovom lijeku, ali da u međuvremenu "ne smijemo dozvoliti da ivermektin postane čaroban lijek, neka ikona oponenata vakcinacije, već da sačekamo rezultate kliničkih ispitivanja koje će ivermektin staviti na ono mjesto gde mu pripada".

Na pitanje gde sada taj lijek pripada, farmakolog odgovara:

"Trenutno on ne pripada nigdje i mislim da je ono što se radi po Viber grupama štetno i da te grupe nisu mjesto gdje treba da se ordinira bilo kakva vrsta terapije, od acetilsalicilne kiseline, preko aspirina pa do ivermektina".

(MONDO)