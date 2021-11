Muškarci, ništa ne boli: Urolog objasnio kako izgleda pregled koji spašava život

Muškarci bi trebalo da jednom godišnje obave urološki pregled, a urolog objašnjava šta taj pregled podrazumijeva.

Novembar je mjesec borbe protiv raka prostate, a urolog doc. Dr Aleksandar Janičić iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije je za RTS rekao da je to jedan od vodećih malignoma u muškoj populaciji.

"Rak prostate je jedan od najznačajnijih malignoma i zajedno sa karcinomom pluća predstavlja takoreći vodeće malignome u muškoj populaciji. Nažalost, incidenca tog malignoma iz godine u godinu raste i smrtnost je i dalje visoka, zbog toga moramo da vodimo računa o prevenciji".

Doktor kaže da muškarci najčešće dolaze kada se jave simptomi, što nije dobro jer se time sužava i odabir liječenja, te je njegov savjet da na preglede idu preventivno, kada nemaju tegobe.

On je objasnio i zašto ne dolaze na urološke preglede na vrijeme.

"Najčešće imaju svoja opravdanja, ili strah ili bježanje od realnosti, negiraju te simptome, tako da su zapravo glavni razlozi bježanje od realnosti, a nekim dijelom i nebriga i nemar za zdravlje".

Dr Janičić kaže da je preporuka da muškarci stariji od 45 godina jednom godišnje idu na preventivne urološke preglede, a za one koji ne znaju šta to podrazumijeva, pojasnio je.

"To je rutinski, lagan pregled, ne zahtijeva specijalne pripreme, nije bolan. To je jedan krajnje prijatan razgovor u ordinaciji gdje se sa pacijentom obavi razgovor, obave se potrebne analize – PSA je jedna od tih analiza, ultrazvučni pregled, fizikalni pregled, to je sve bezbolno, neinvazivno", kaže doktor, pa objašnjava:

"PSA je tumor marker, vadi se iz krvi, on je po svojoj strukturi glikoprotein. On je organ-specifičan tumor marker, ima najveću specifičnost od svih tumorskih markera u humanoj populaciji. Nažalost, nije kancer senzitivan, što znači da i neka druga stanja mogu dati njegove povišene vrijednosti, tako da upalni procesi, godine starosti, taj rezultat mogu da daju iznad neke granice".

Doktor upozorava da zbog toga pacijenti ne treba sami da tumače rezultate, već da to prepuste ljekarima.

"Pacijenti ne treba sami da tumače rezultat jer neka vrijednost od četiri, koja je gornja vrijednost, možda i nije normalna za mlađu populaciju. Kod nekih muškaraca recimo koji imaju 40 godina, rezultat od 3,5-4 apsolutno nije prihvatljiv, zahtijeva dopunsko ispitivanje, pogotovo kod pacijenata koji imaju genetske predispozicije za ovaj malignitet".

Prema statistici, rak prostate se najčešće javlja negde oko 68. godine života, a dr Janičić ističe da je 60 odsto pacijenata među populacijom starijih od 65 godina, ali da je u poslednje vrijeme sve više mlađih muškaraca.

"Genetska predispozicija je ovde veoma važan faktor, moj namlađi pacijent je imao 44 godine, a njegov otac je isto sa dijagnozom kancera prostate, tako da se obojica liječe. Razlika je ogromna ako pacijent dođe na vrijeme, ishod liječenja je nemjerljivo povoljniji u ranoj fazi".

Pored preventivnih uroloških pregleda koje treba obavljati jednom godišnje, urolog ističe da je "preporuka zdrav život, fizička aktivnost, korišćenje zdravih namirnica, izbjegavanje brze hrane, dugog sjedenja".

