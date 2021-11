Ljudi poslije korone naprasno umiru od infarkta: Doktorka otkrila koji simptomi ukazuju na probleme sa srcem!

Prof. dr Aleksandra Nikolić otkriva sve o srčanim komplikacijama koje nastaju poslije korone.

Na početku pandemije korone mislilo se da virus korona pogađa samo pluća. Međutim, iskustvo je u međuvremenu pokazalo da napada sve organe, kao i da su problemi sa srcem najčešća komplikacija koja nastaje poslije preležanog kovida.

Na pitanje koliko se često ovi problemi javljaju odgovorila je pomoćnica direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", prof. dr Aleksandra Nikolić.

"Mi još uvijek nemamo podatke za Republiku Srbiju, ali nakon epidemije u Vuhanu, možemo da izvedemo zaključke. Tačno je, i jedan broj naših zdravstvenih radnika poslije preležane korone je naprasno umirao i najčešće je uzrok bio akutni infarkt miokarda.Koliko tu ima zapaljenja srčanog mišića, miokardita, to je znak pitanja. Da biste nešto dijagnostikovali morate da imate specifičnu metodu za to. Kada govorimo o miokarditu, to je magnetna rezonanca, ultrazvuk i onda bi morali malo specifično da se usredsredimo na analizu svih tih pacijenata da bismo mogli da donesemo zaključak. Tačno je da u našim ambulantama pacijenti, čak i oni mlađi, kada radimo kardiološki pregled, navode da se pojačano zamaraju, da osjećaju aritmiju. Sve su to znaci koje treba pratiti i to jesu znaci koji govore da se sa srcem nešto dešava".

Dr Nikolić istakla je i da svim srčanim bolesnicima savjetuje da se vakcinišu protiv korone.

"Preporučujem vakcinaciju, pogotovo pacijentima koji boluju od kardiovaskularnih bolesti. Mi smo sada u centru epidemije, moramo da se naviknemo na virus u opštoj populaciji, a da bismo to postigli, moramo da se vakcinišemo. Pored pandemije korona virusa, moramo da budemo svjesni da postoji višedecenijska epidemija kardiovaskularnih bolesti. Tako da, pacijent koji boluje od bolesti krvnih sudova ili srca se ne suočava samo sa svojim osnovnim problemom, već i sa korona virusom".

