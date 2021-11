Opadanje kose je samo jedna od posljedica korone: Specijalisti otkrili šta je najvažnije da podstaknete rast

Opadanje kose poslije korone i kako ga liječiti!

Izvor: Shutterstock

Gubitak kose je jedna od češćih posljedica infekcije korona virusom, a zavisnosti od vrste ovog problema, ljekar je propisao određene tretmane koji mogu da pomognu.

Gubitak kose tokom i nakon preležanog kovida je veoma čest simptom, zbog kojeg pacijenti traže pomoć trihologa i endokrinologa. Takođe, primjećeno je, mada nije i zvanično potvrđeno kao simptom da kod zaraženih korona virusom kosa često može naglo da posijedi, pored što ubrzano i pojačano opada. Krivci za ovu pojavu mogu da budu antivirusni lijekovi i oslabljen imuni sistem koji treba ojačati.

"Gubitak nastaje usljed više faktora, a posebno zbog uticaja samog virusa koji pogađa krvne sudove i narušava ishranu folikula dlake. Pored toga, kao rezultat bolesti, dolazi do teške intoksikacije, a može uticati i tretman koji se koristi. Ima mnogo svega, od antibakterijskih sredstava do antivirusnih sredstava", rekla je triholog Irina Kotova i dodala da za mjesec, mjesec i po možete izgubiti do 50 odsto volumena kose.

Difuzno opadanje

"Liječenje" zavisi vrste opadanja kose, rekla je Irina Kotova. Najčešći uzrok je difuzni gubitak kose. Razlozi za njegovu pojavu su jaki efekti stresa na tijelo. Po pravilu, u ovom slučaju, samo treba da budete strpljivi, jer ne možete uticati na proces rasta, odnosno na njegovo ubrzanje - kosa se sama regeneriše u roku od 100 dana.

Trajniji gubitak

Drugi najčešći tip je trajniji fokalni prolaps, koji zavisi od stanja imunog sistema. Liječenje u ovom slučaju je duže: žarišta mogu ili prerasti ili se uopšte ne oporaviti, to se mora uzeti u obzir.

Ishemijski gubitak kose

Ova vrsta gubitka kose u potpunosti zavisi od lijekova. Često su joj izloženi ljudi koji su imali infekciju u težem obliku. Možda imaju poremećenu cirkulaciju krvi u zoni rasta dlake: "U ovom slučaju, ako se osoba brzo ne obrati specijalisti, može doći do nepovratnih procesa: nekroze, ožiljaka na koži", rekla je Kotova.

Kako obnoviti kosu

Prije svega, oni koji su se oporavili od infekcije treba da potraže pomoć od specijaliste. Ako se u roku od 100 dana situacija sa gubitkom kose ne promijeni nabolje, ljekar će propisati tretman koji vam odgovara.

Generalno, terapija zavisi od vrste povrede, napominje triholog, zato prije početka liječenja je važno uraditi testove, a potom prepisati preparate za stimulaciju rada kose, kao i vitaminsku terapiju, plazmaterapiju, mezoterapiju... tretmane koji poboljšavaju protok krvi.

"Ne treba zaboraviti na efekat vitamina na stanje tijela. Pacijentima se uvijek preporučuju esencijalni vitamini grupa B, D, C, kao i cink", istakla je dermatovenerolog Julija Nagajceva.

