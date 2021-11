Napitak bogova ili zeleno zlato: Mate - energetska bomba u šolji čaja

Milijarde ljudi započinju dan toplom šoljom kafe ili čaja. Ali u nekim dijelovima svijeta, ljudi se probude uz piće sa kojim možda niste upoznati – Mate.

Izvor: Envato

Mate je tradicionalni južnoamerički napitak za koji se kaže da nudi “snagu kafe, zdravstvene prednosti čaja i euforiju čokolade” u jednom. Nazvan je „pićem bogova“ od strane mnogih Južnoamerikanaca, a kasnije „zeleno zlato“ od strane evropskih doseljenika.

Mate čaj je endem porijeklom iz suptropskih dijelova Južne Amerike koji uspijeva jedino u Argentini, južnom Čileu, istočnom Paragvaju, zapadnom Urugvaju i južnom Brazilu.

Spomenute zemlje ujedno su i najveći proizvođači ovog čaja jer uprkos pokušajima da se ljekoviti grmić biljke mate uzgoji u drugim predjelima svijeta sa sličnim klimatskim uslovima, mate je rekao veliko "NE".

Mate je biljka koja raste kao grm ili malo drvo najviše do 15 metara visine. Ima zimzeleno lišće dužine 7 do 11 cm, širine od 3 do 5,5 cm. Cvjetovi su maleni, zelenkasto – bijeli s četiri latice, a plodovi se formiraju u oblik crvenkastih bobica.

Svježe lišće mate čaja prepuno je antioksidanata, sadrži kofein, teobromin, teofilin, tanin i vanilin. Napitak je žućkasto zelene boje i pun je vitamina A, B1, B2 i C. Mate čaj bogat je i mineralima poput kalcija, magnezija, željeza, fosfora, cinka, bakra, kalija i joda.

Osim što osvježava organizam te smanjuje umor i napetost mišića, mate čaj ublažava i stres.

Ovaj ljekoviti grm jača otpornost organizma, odgađa starenje i povećava ljekovitost drugih biljaka ukoliko se uzima zajedno s njima. Ujedno je i podizač energije, a takođe podiže i koncentraciju i to velikom brzinom. Ne samo da ubrzava metabolizam i energizuje tijelo već mu daje i osjećaj smirenosti. Tradicionalno se koristi kod poremećaja probavnog sistema, te kontroliša apetit i čisti organizam. Prema nekim podacima kroz nekoliko sedmica konzumiranja mate čaja moguće je ukupne tjelesne masnoće smanjiti za 0.5 kg.

Da Argentina nije samo zemlja ritmova tanga, divovskih rebaraca, ražnjića i odrezaka s roštilja pokazuje podatak da oko 80 odsto populacije te južnoameričke zemlje barem jednom sedmično pije mate čaj, a godišnja potrošnja je 6,4 kilograma po stanovniku.

Ne čudi zato ni činjenica da je argentinsko ministarstvo zdravlja dalo preporuku svim trudnicama i dojiljama da redovito konzumiraju mate čaj zbog njegove nutritivne vrijednosti. Na sličan način, sugerisano je svim dječjim vrtićima i osnovnim školama da čašu mlijeka zamijene šoljicom čaja s obzirom na veći broj korisnih stvari za organizam.

Posuda iz koje se pije mate čaj

Izvor: Envato

Način pripreme i ispijanja

Latinoamerikanci s pravom ovaj čaj nazivaju „napitkom bogova“, a razvili su i čitav kult ispijanja ove vrste čaja iz posebnih posuda koje su izrađene od osušenih tikvica, a zovu se “calabase”.

Čaj se pije direktno iz njih pomoću metalne slamčice – “bombille” koja je u svom donjem dijelu pljosnata i sadrži rupice za filtriranje. U posudu se stavlja do pola ili 2/3 visine praha suhe biljke Mate nakon čega se posudica zatvori dlanom, protrese i otvori tako da otvor bude pod 45 stepeni. Potom se u posudu koja je i dalje nagnuta sa strane ulije malo hladne vode te pusti kratko da odstoji. Nakon toga ulijeva se vruća, ali ne kipuća voda, optimalno 70-80 stepeni, sve do ispod vrha te se onda stavlja u posudu slamčica – bombilla, malo se pričeka da se talog slegne i prvi Mate je spreman za piće.

Mate čaj je takođe moguće pripremiti uz pomoć hladne vode. Ovaj napitak bogova pije se u društvu i čak je njegova priprema vrsta rituala za smirenje. Uobičajeno je prvi Mate dosta jak i pije ga prvo osoba koja ga je pravila. Bombilla se pritom ne smije podizati s dna. Nakon što je ispijen, ulijeva se nova količina vruće vode i mate predaje drugoj osobi na ispijanje i tako redom u krug, sve dok napitak ne postane preslab.

U čaj se može dodati mlijeko, šećer, limun ili med kako bi se poboljšao okus.