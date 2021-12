Otkrivena antitijela koja štite od svih vrsta korone? Kineski naučnici uvjereni – ovo je kraj pandemije

Kineski naučnici vjeruju da ako bi se ova specifična antitijela iskoristila za razvijanje vakcine, pandemiji bi bio kraj.

Kineski naučnici tvrde da su izolovali antitijelo koje može efikasno da neutrališe sve sojeve kovida19, a do ovog zaključka su došli zahvaljujući laboratorijskim eksperimentim koji su izvedeni na živim organizmima.

U studiji objavljenoj u utorak, kineski naučnici iz različitih institucija, uključujući Univerzitet Sun Jat-Sen u Guangdžou i Univerzitet Džeđiang u Hangdžou, naveli su da bi mogli da imaju lijek za pandemiju kovida 19, prenosi RT.

Autori ove studije tvrde da je monoklonsko antitijelo 35B5 pokazalo kako u in vitro (laboratorijski eksperiment ili eksperiment u epruveti) tako i in vivo (izvedeno na živom organizmu) studijama neutrališe divlji tip kovida 19 (bez mutacija), kao i varijante koje izazivaju zabrinutost. (VOCs). In vivo testovi su sprovedeni na humanizovanim miševima.

Naučnici su primjetili da antitijelo takođe djeluje na opasni delta soj koji je, otkako se prvi put pojavio u Indiji, najveći krivac za razarajuće talase infekcije širom svijeta posljednjih mjeseci.

"35B5 neutrališe korona virus ciljajući jedinstveni epitop (dio antigena koji imuni sistem prepoznaje) koji izbjegava mjesta mutacije. Drugim riječima, 35B5 cilja na jedinstveni dio virusa koji se ne mijenja tokom procesa mutacije. Ciljajući dio virusa koji nije pogođen mutacijama koje se smatraju zabrinjavajućim, 35B5 antitijelo je pokazalo efikasnu sposobnost neutralizacije u nekoliko različitih sojeva. Naučnici tvrde da bi ovo otkriće moglo da se iskoristi za stvaranje univerzalne vakcine protiv korona virusa."

Dio antigena koji cilja antitijelo 35B5 takođe je prisutan u varijanti omikron, ističu istraživači.

Ovo istraživanje bi moglo da bude posebno značajno, pogoto što nova (po mnogima opasnija mutacija korone) varijanta virusa nazvana omikron prijeti da se raširi svijetom. Naučnici širom svijeta su zabrinuti da bi mutantni virus mogao da izbjegne imunitet izazvan vakcinom, kao i onaj stečen preležanom infekcijom.

Šta kažu drugi naučnici?

Antitijela, koja su otkrili kineski biolozi, mogu se koristiti za spriječavanje bolesti u grupama kao što su porodice ili vrtići. Ovo je saopštio virolog Anatolij Altštajn.

"Još nema naučnog članka na ovu temu. Piše se da je sposoban da neutrališe sve sojeve virusa, ali nema dokaza da neutrališe u istoj mjeri. Ne bih ovo nazvao pretjeranim otkrićem. Ali ovo pokazuje da postoji određeni region u S-proteinu, koji je uobičajen za različite sojeve, ali mi smo to znali, jer vakcina protiv 'soja Vuhan' djeluje protiv drugih, ali u manjoj meri. Dobro funkcioniše protiv britanskog, ali lošije protiv južnoafričkog i delta soja. To sugeriše da postoji mjesto u proteinu koje je važno za reakciju da neutrališe sve varijante virusa", ​​rekao je on.

Istovremeno, sam Altštajn sumnja da je otkriće Kineza "toliko važno". Međutim, ova antitijela se mogu koristiti za prevenciju bolesti, na primjer, u porodici ili vrtiću. Ako se jedno dijete razboli, onda se cijela grupa može vakcinisati. A takva antitijela mogu biti u tijelu oko mjesec dana.

"Ovaj pristup se zove profilaktički serum. To su antitijela u serumu, ali se ovaj metod posebno ne koristi u slučaju korona virusa", ​​zaključio je Altštajn.

