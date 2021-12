Otkrivamo koje su najčešće novogodišnje odluke i kako da ih ne prekršite

Novogodišnje odluke o promjeni ishrane, treniranju i korigovanju loših navika, najčešći su zadaci koje milioni ljudi širom svijeta zadaju sebi tokom posljednjih dana decembra.

Međutim, nakon praznične euforije, samo 20 odsto njih istraje u realizaciji, prema studiji objavljenoj u Žurnalu kliničke psihologije.

Zašto je to tako? Ista studija pokazala je da mnoge novogodišnje odluke vrlo brzo padnu u vodu jer im ljudi pristupaju površno i neposvećeno. Definisanje strategije i malih koraka u ostvarivanju postavljenih ciljeva, ključni su put ka uspjehu. Najbolje da krenete od nule i da budite iskreni prema sebi.



A sada, hajde da vidimo koje su to omiljene odluke koje se donose krajem godine, u vrijeme kada se sabiraju utisci i kreiraju veliki planovi za predstojećih 365 dana...



“Počeću redovno da treniram”

Budite realni – velika je vjerovatnoća da nećete odjednom početi da idete u teretanu svaki dan. Umjesto toga, vratite se nekoliko koraka unazad – počnite sa vježbanjem dva do tri puta nedjeljno u trajanju od 30 minuta. To je dovoljno za početak da steknete nove navike, a ujedno ćete smanjiti rizik od srčanih oboljenja za više od 10 odsto. Umjesto autobusa i automobila, praktikujte vožnju bicikla ili hodanje do posla, a lift zamijenite stepenicama. Nakon što usvojite ove prve korake, lako ćete preći na viši nivo, a rezultati svakako neće izostati.

“Hraniću se zdravo”

Ne idite u ekstreme, težite ka balansu. Mnoge dijete padnu u zaborav zato što ljudi o njima razmišljaju kao o privremenim obavezama koje odbace čim dostignu željenu težinu i izgled. Istinski zdrav pristup ishrani podrazumijeva da se način života i ponašanje trajno promijene. Zaboravite izgladnjivanje, nemojte sebi zabranjivati sebi svaki užitak, već težite usvajanju ispravnog načina ishrane na duge staze.



“Korigovaću loše navike”

Pod ovim se najčešće misli na prestanak pušenja cigareta i to je odluka koja generalno biva veoma brzo prekršena. Radikalne promjene su teško održive, pa zato i na ovom polju postoji alternativa – pušači cigarete mogu zamijeniti uređajem za zagrijavanje duvana ili neku drugu alternativu koja postepeno može dovesti i do ostavljanja ove loše navike.

“Manje ću se nervirati”

Opšte je poznato da hronični stres smanjuje imunitet i dovodi do povećanog rizika za nastanak mnogih bolesti. Da biste to spriječili, fokusirajte se na bitne stvari koje zaista zavise od vas, dok sve ono što ne možete da promijenite, jednostavno prihvatite. Usporite tempo, ugađajte sebi sa sitnicama koje volite i najvažnije – okružite se ljudima koji će vam izmamiti osmijeh na licu.



“Počeću da recikliram”

Pored brige o sopstvenom životu, pravi je trenutak da dodatno povedete računa i o prirodi koja nas okružuje. Čisti voda, vazduh i zemlja su od neprocjenjivog značaja. Zato odlučite da u 2022. godini više nećete uzimati plastične kese u marketima, investirajte u dobar termos za kafu i staklenu flašicu za vodu. Za one koji navedeno već praktikuju – kao odlična preporuka, ističu se second hand i vintage radnje sa odjećom jer aktuelna modna industrija koja promoviše konzumerizam je drugi po redu najveći zagađivač prirode.

Zato, dok privodite kraju ovu 2021, važno je da donesete prave odluke za sljedeću godinu, kao i da definišete mehanizme za njihovu realizaciju. Ne postavljajte sebi previše ambiciozne zadatke za koje u startu znate da nećete moći da ispunite i ne pretjerujte – bolje donijeti tri do pet realističnih odluka, nego veći broj onih od kojih ćete odustati već tokom januara.

Obavezno zapisujte novogodišnje odluke, bilježite korake ka njihovom ispunjenju i pričajte o njima sa prijateljima i porodicom. Sve zajedno, ovo su sigurni koraci ka ostvarivanju velikih uspjeha na koje ćete biti ponosni.