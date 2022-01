Epidemiolog objasnio kako je moguće da za mjesec dana dva puta imate koronu

Epidemiolog dr Radmilo Petrović objasnio je sve o reinfekciji koronom koja je sada veoma česta, a dao je svoje viđenje i o tome da li će uskoro kraj pandemije.

Izvor: TV Prva/screenshot

Omikron soj korona virusa pojavio se pre nekoliko mjeseci, a već hara svijetom i u mnogim državama je dominantna varijanta virusa. Registrovan je i u Srbiji, a brojke već danima značajno rastu.

Iako ima još mnogo toga što se o ovom soju ne zna, za sada su najglasniji stručnjaci koji tvrde da je omikron zarazniji, kao i da izaziva lakše linike slike – to je u Jutarnjem programu na TV Prva potvrdio i epidemiolog u penziji dr Radmilo Petrović.

"Izgleda da jeste odlika novog soja da daje lakše kliničke slike. Omikron soj je više puta zarazniji od prethodnih sojeva, lakše se širi, ali na našu sreću daje i dosta blaže oblike. Vjuerovatno da daje i veći broj asimptomastkih oblika koje ne evidentiramo, gdje ljudi misle da su se prehladili. Evidentiraju se samo oni slučajevi koji dođu u kovid ambulantu i tu vidimo da imamo 30-40 odsto pozitivnih".

Epidemiolog je odgovorio i na pitanje kako je moguće da se omikronom zaraze i oni koji su vakcinisani ili su prije samo mjesec dana preležali koronu, a ispitivanja pokazuju da imaju antitijela.

"Taj odgovor ćemo znati kada se završi velika studija od 1.200 ispitanika, koju vodi naš Medicinski fakulet u Beogradu. Antitijela nisu jedini zaštitni faktor, kod drugih bolesti važna je količina antitijela, za svaku bolest postoji jedan određeni nivo koji se smatra kada se pređe taj nivo antitijela da je zaštitni, ispod toga se detektuju antitijela, ali su ispod nivoa, nisu u zaštitnoj količini. Prema tome, moguće je da neko ima antitijela i da oboli, a možda ima čak i više, ali ćelijski imunitet nije na odgovarajućem nivou. Tako da, postoji mogućnost da se oboli i kažu da kod omikron soja mnogo češće dolazi do reinfekcije".

Dr Petrović kaže da je teško izdvojiti simptome za koje bi se sa sigurnošću moglo reći da su uzrokovani omikronom, a navodi i da je dobro što se ovaj soj u najvećem broju slučajeva zadržava u gornjim disajnim putevima, tj. ne napada pluća.

Na pitanje da li je kraj pandemije na vidiku, epidemiolog odgovara:

"Kraj pandemije jeste na vidiku, samo ne znam koliko je vidik daleko, tako da je to teško prognozirati za koliko mjeseci ili godina će to biti. Po svoj prilici da ovaj omikron soj gubi polako na svojoj agresivnosti i da će zaraziti sve ljude na planeti, da će svi stvoriti neka antitijela. Međutim, oni koji imaju neku drugu bolest mogu da dožive jako neprijatnosti i sa ovim sojem".

Doktor ne isključuje ni pojavu novih sojeva korone, ali smatra da će oni biti slabiji.

"Biće slabiji, mora da popušta. Kad se pojavio korona virusa krajem 2019. imao je pred sobom mogućnost da svih osam milijardi ljudi zarazi. Danas omikron soj koji se pojavio je naletio već na preko 50 odsto ljudi koji su stvorili antitela, koji imaju iskustvo sa njim, koje ne može da zarazi tako lako i da izazove teške komplikacije. Kroz koji mjesec ili godinu biće još veći procenat tih ljudi koji imaju antitijela, prema tome, mora polako da gubi na snazi i svojoj dinamici", smatra dr Petrović.

Posljednjih dana dosta se govori i o fluroni tj. istovremenoj infekciji koronom i virusom gripa. Epidemiolog smatra da je to nelogično i uverava da su takvi slučajevi rijetki.

"Flurona se događa, ali veoma rijetko. Influenca se nije pojavila 2021, 2022. će biti tu i tamo, poneki slučaj jer naše ćelije koje služe da virus uđe u njih, da se razmnoži, to je princip zauzetog mjesta, ako on uđe, onda nema gdje da uđe drugi virus. Dok traje korona, neće biti epidemije gripa, nema šanse da nas napadne. Ne znam zašto se toliko priča o fluroni, po meni je to nelogično. I jedan i drugi virus napadaju naše ćelije i koriste ga za svoje razmnožavanje. Influenca kao slabiji u odnosu na koronu nema velike šanse da napravi neku veliku štetu. Mogu da se udruže te dvije infekcije kod ljudi koji su imunološki jako, jako slabi", poručio je on.