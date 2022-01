Poslije uživanja u slatkišima, jedno voće obavezno treba da jedemo

Nutricionistkinja Branka Mirković dala je veoma korisne savjete kako da očistimo organizam poslije prekomernog uživanja u hrani tokom praznika!

Tokom prazničnih dana naglasak je na vremenu provedenom sa porodicom, ali to znači i pune trpeze najrazličitije hrane. Danima smo unosili hrane više nego inače, a pritom je ova praznična po pravilu i "jača" odnosno masnija i kaloričnija.

Nakon uživanja u raznim specijalitetima, sada treba povesti malo računa o ishrani, kako bismo pomogli organizmu da izbaci sav višak i sve toksine. Kako da to izvedemo u Jutarnjem programu na TV Prva objasnila je nutricionistkinja Branka Mirković.

"Sada treba da jedemo malo lakšu hranu, to znači pre svega uneti više povrća, može i ako neko voli napitak, napravi recimo kombinaciju tri voćke, tri povrćke, pa popije. U suštini je bitna lakša hrana, povrće, kao čorbice, supe laganije, voće, ali voće treba jesti pre jela i naravno prvo ujutru kada ustanemo treba da popijemo dosta čaja. Znači, pola litra čaja ili vode da aktiviramo metabolizam i ne treba jesti stalno, u kontinuitetu, dva do tri obroka dnevno, da se organizam odmori od velike količine hrane".

Ona je objasnila i kako treba da izgleda jedan dan na takvom, detoks režimu, sa konkretnim obrocima.

"Kad se probudite ujutru prvo popijte pola litra vode, limunade ili nekog čaja. Aktiviraćete metabolizam, crijeva će početi da rade, možete da pijete kafu, samo ne valja kafa sa mlijekom jer ona blokira metabolizam i želudac. Onda možemo da uzmemo lagane mliječne proizvode, nešto malo ugljenih hidrata, naravno izbegavati masnoću, isključiti masne sireve, suhomesnate proizvode. Neko jaje, to je super. Za doručak možete da jedete sve kombinacije sa jajima – barena, poširana, jaja sa povrćem, pečurkama, malo sira, ima i mladog luka sada... Popiti obavezno jogurt ili kiselo mlijeko, prije bih preporučila kiselo mleko jer to je prirodan probiotik i treba organizam malo da se oporavi. Oni koji vole sladak doručak mogu da pojedu kašu od muslija, ali treba da kažemo da se kuva, obično samo potope i stoji. Ovsena kaša treba da se kuva, poput kačamaka. Prokuva voda i kuvate kao kačamak, dva-tri minuta, može i pet. Ne stavljajte šećer, može suvo voće, pa narendate jabuku, stavite cimet, eto to je fantastičan doručak.

Za ručak neka lagana supa ili čorba od povrća, ako jedemo mesnu onda od nemasne piletine i neko povrće sa laganim mesom bi bilo dobro i isključiti masnoću. Uz to pojesti salatu".

Nutricionistkinja je rekla da je voće najbolje jesti ili ujutro, po buđenju, ili pola sata prije obroka, sa izuzetkom jabuke koja može da se jede bilo kada. Objasnila je i zašto je sada, poslije praznika i prekomernog uživanja u slatkišima posebno važno da jedemo citruse.

"Preporučuju se citrusi, puni C vitamina jer oni su nosači gvožđa. Kada jedemo puno slatkiša smanjimo nivo i gvožđa i kalcijuma itd. Znači lagani mliječni proizvodi, citrus kao voće, i naravno od povrća sve što sada nađemo. Razlikujemo korenasto, možemo da pravimo salatu od celera, šargarepe, ali i da jedemo i neko drugo povrće, mada je za čišćenje najbitnijie povrće iz porodice kupusa, naravno ne kiseo neko sladak kupus, kelj, karfiol, brokoli...".

Kada je riječ o večeri, ističe da poslednji obrok treba da se unese do četiri sata prije spavanja, da bi se organizam odmorio.

"Uvijek treba birati lagan obrok. Može da bude i mliječni proizvod, pečena bundeva, uveče nemojte da opteretite stomak nekim mesom koje se vari jako dugo. I izbacite suhomesnato, što mi uglavnom jedemo uveče".

Njen savjet je da između obroka tokom dana prođe po pet, šest sati jer "ako stalno grickamo crijeva su stalno puna i ne mogu da imaju funkciju koju treba".

Ona je istakla i da pored hrane koju unosimo kako bismo očistili organizam, važno je i pražnjenje crijeva.

"Voditi računa o urednoj stolici, to treba da pomijenemo jer posle ovakvog poremećaja u jelu ljudi imaju velikih problema. Smatra se čišćenjem ne samo unošenje, već i izbacivanje hrane. Probiotik je važan, ali i probiotička hrana, kiseli kupus, lagani mliječni proizvodi...", poručila je Mirković.

