Obje su jako dobre za imunitet: Razlike između mandarine i  klementine

Mandarine i klementine slično izgledaju, pa je lako zbuniti se ili pomisliti da su jedno te isto. Evo u čemu je razlika.

Izvor: Youtube/Screenshot/ASMR Bear

Mandarine i klementine dijele mnoge iste karakteristike - manje su veličine u odnosu na pomorandže, imaju malo ili nimalo sjemenki, slatkog su ukusa i imaju tanku, meku koru koja se relativno lako ljušti.

Mandarine

Smatra se da su mandarine (Citrus tangerina) porijeklom iz jugoistočne Azije. Uzgajane u toplim klimama širom svijeta, mandarine su malo tolerantnije na hladnoću, u poređenju sa većim sortama pomorandži. Mogu se naći u prodavnicama od novembra do aprila. Slađe su od pomorandži, ali su ipak malo kisele. Mandarine takođe imaju tamniju crvenkasto-narandžastu, meku koru koja se lako ljušti.

Klementine

Klementina (Citrus clementina) je kao i mandarina, slatko citrusno voće koje se lako ljušti. Mogu se razlikovati od mandarine jer su malo manje veličine, imaju svjetliju narandžastu boju i glatkiju, sjajniju koru. Takođe se lakše ljušte od mandarine jer je kora tanja. Klementine su obično nešto ovalnijeg oblika od mandarina, sa tamnijom tačkom na vrhu i dnu. Baš kao i mandarine, i klementine su tolerantnije na hladnoću od većih sorti pomorandži, a takođe su dostupne od novembra do aprila.

Nutritivne vrijednosti

Budući da su toliko slične, nije iznenađenje da mandarine i klementine imaju vrlo sličan nutritivni profil. Kao i ostalo citrusno voće, obe sadrže ugljene hidrate, ali i minimalne količine proteina i masti. Iako su male veličine, i mandarine i klementine su prepune vitamina C, esencijalnog vitamina koji podržava imuni sistem stimulišući funkciju bijelih krvnih zrnaca.

Vitamin C je takođe potreban za mnoge druge funkcije u našem tijelu, uključujući proizvodnju kolagena za jačanje kože, zglobova i kostiju, kao gvožđe koje je dobro za metabolizam. Iako su obe voćke dobri izvori vitamina C, odaberite prije klementinu nego mandarine.

Ako pojedete dvije klementine, obezbjedićete više od cjelodnevnih potreba vitamina C. Pored vitamina C, poznato je da obe voćke sadrže karotenoidna jedinjenja. To su narandžasti i žuti pigmenti koji se u tijelu pretvaraju u vitamin A. Takođe djeluju kao antioksidanti i štite ćelije i DNK od oksidativnog oštećenja.

Glavni karotenoid i u mandarinama i u klementinama je beta-kriptoksantin. Pored toga, postoje male količine i alfa- i beta-karotena. Unijećete više karotenoida ako jedete cijelo voće umjesto da pijete njihov sok.

Istraživanje beta-kriptoksantina, koji je koncentrovan u oba ploda, ukazuje na to da se u tijelu lakše apsorbuje od drugih karotenskih jedinjenja, uključujući beta-karoten. Beta-kriptoksantin pomaže u povećanju nivoa vitamina A čak i više od ostalih karotenskih jedinjenja. Vitamin A je neophodan za zdravu imunološku funkciju, vid i razvoj i rast ćelija.

I mandarine i klementine bogate su fito-jedinjenjima koja promovišu zdravlje, zvanim flavonoidi. Istraživanja su pokazala da ovi flavonoidi ekstrahovani iz agruma imaju sposobnost da smanje markere upale u tijelu, poboljšavaju protok krvi kroz arterije, povećavaju gustinu kostiju i smanjuju rizik od astme. Pored toga, 65–70% vlakana i u mandarinama i u klementinama je u obliku rastvorljivih vlakana, od čega ima koristi probavni trakt, a takođe može pomoći u smanjenju nivoa holesterola.