Voće koje svi obožavamo: Snižava pritisak i holesterol, ubrzava varenje i jača imunitet!

Voće koje svi obožavamo jako dobro utiče na imunitet, a čuva i srce!

Izvor: YouTube/Printscreen/Janna Travels

Gotovo da nema osobe koja ne voli mandarine! Ovo voće koje potiče iz jugoistočne Azije je bogato vitaminom C, zbog čega je jako dobro za imunitet, posebno u sezoni prehlada. Osim toga, ima i brojne druge efekte na zdravlje.

Ubrzavaju varenje

Sigurno ste primijetili bijele niti kojima je obavijena unutrašnja strana kore manarina. Ponešto od njih ostane i na samom plodu nakon ljuštenja, a upravo te niti su prepune hranljivih vlakana koja značajno pomažu i ubrzavaju varenje.

Čuvaju zdravlje srca

Ovo voće sadrži kalijum, koji ima ulogu, između ostalog, i u snižavanju krvnog pritiska i očuvanju kardiovaskularnog sistema.

Izvor: Youtube/Screenshot/ASMR Bear

Snižavaju holesterol

Mandarine sadrže antioksidante koji smanjuju nivo lošeg, a podižu nivo dobrog holesterola. Osim toga, vlakna koja se nalaze u ovom voću pomažu u čišćenju arterija i održanju normalnog krvnog pritiska.

Jačaju imunitet

S obzirom na to da imaju puno vitamina C, kroz mandarine se može unijeti i do 80 odsto preporučenog dnevnog unosa ovog vitamina.

Kao što većina i zna, ovaj vitamin je jako važan za očuvanje zdravog imunog sistem, a samim tim nas na neki način štiti i od prehlade.

(MONDO)