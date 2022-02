Ne rizikujte trovanje: Ovako se pravilno čuva meso u frižideru

Kako se čuva meso u frižideru da budete sigurni da ne rizikujete trovanje i infekciju bakterijama?

Izvor: PRINTSCREEN/YT/ DOZUS COOK

Kada nakon ručka ili večere ostane meso, a za koje znate da ga ukućani ne bi pojeli kasnije, uradićete ono što i svi - staviti ga u frižider ili zamrzivač. Ali pazite da ne napravite veliku grešku koja vas može koštati zdravlja, upozoravaju stručnjaci iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Da bi meso u frižideru bilo bezbjedno za jelo, morate da se pobrinete da ga odložite na pravilan način.

Saznajte šta uvijek prvo treba da uradite prije nego što stavite meso u frižider!

Stručnjaci iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti kažu da nikada ne bi trebalo da čuvate meso u frižideru a da ga prethodno ne isječete. Po njima, nikada ne bi trebalo da hladite kuvano meso koje već nije isječeno. Velike komade mesa, poput pečenja ili cijelog pileta ili ćurke, treba da isječete na manje komade prije nego što ih stavite u frižider.

Takođe, ostaci treba da se čuvaju u frižideru na određenoj temperaturi. Prema CDC-u, ostatke treba čuvati na 4 stepena C ili čak i nižoj temperauri, i to tek dva sata nakon kuvanja ili pečenja. Međutim, ako je hrana bila napolju, na sobnoj temperaturi koja je veća od 35 stepeni C, trebalo bi je staviti u frižider u roku od jednog sata.

Na ovaj način ćete spriječiti da se umnože bakterije u mesu. Sječenje na manje komade je zapravo neophodno da bi se meso brže ohladilo i tako se izbjeglo da se razviju štetni mikroorganizmi. Svi znaju da konzumiranje hrane u kojoj su se razvile bakterije povećava rizik od razvoja teških bolesti.

Ešerihija koli (E. coli) i salmonela su dvije uobičajene vrste bakterija koje se mogu naći u mesu, prema CDC-u. Ako je osoba jela hranu koja je kontaminirana bilo kojom od ovih bakterija, velika je vjerovatnoća da će dobiti trovanje hranom. E. coli može da izazove oboljenja kao što su kao što su dijareja, infekcije urinarnog trakta, respiratorne bolesti i infekcije krvotoka, dok salmonela može da dovede do uobičajenih bolesti koje se prenose hranom.A stručnjaci iz CDC isitiču da su u većem riziku od razvoja težih oboljenja, uzrokovanih ovim bakterijama, djeca mlađa od 5 godina, odrasli stariji od 65 godina, ljudi čiji je imuni sistem oslabljen i trudnice.

Koliko smije da se pripremljeno meso čuva u frižideru?

Čak i kada je odloženo u frižider prema pravilima, meso ne smije predugo da čuva na ovaj način. Rok trajanja varira u zavisnosti od vrste namirnice. Kuvana slanina ili kobasica mogu bezbjedno da "izdrže" na 4 stepena C ili nižoj temperaturi i do nedelju dana. Ostalo kuvano ili pečeno meso je već poslije tri do četiri dana nebezbjedno za jelo.

MONDO