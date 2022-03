Savjeti nutricionistkinje: Šta pojesti za miran san?

Pitate se šta jesti pred spavanje, a da vam ne optereti želudac i da mirno utonete u san? Evo odgovora nutricionistkinje!

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nutricionistkinja, kuvarica i autorka uspješnih knjiga o ishrani otkrila je tajnu kako treba jesti da bi se zaspalo uveče. Dragocjeni savjet za sve koji pate od nesanice je tako jednostavan, da svako može da ga primijeni!

Kristin Bejli rekla je da je tajna u tome kada jedete prije spavanja, tačno koliko sati prođe između obroka i odlaska u krevet, kao i da postoji trik u jednoj namirnici koju bi trebalo da unesete prije nego što legnete.

"Mnogim klijentima savjetujem sistem koji se naziva vremenski ograničeni unos hrane. Da kažemo da su večerali što ranije, recimo do sedam sati. Potrebno je da se sistem za varenje umiri, i to će trajati tri do četiri sata. I onda možemo na spavanje. Ali nemaju svi ljudi isti sistem za probavu i neki će biti gladni ponovo prije odlaska u krevet", rekla je ona.

Takvim ljudima, koji vjerovatno imaju brži metabolizam, ona savjetuje da pojedu jednu konkretnu namirnicu sat vremena pred odlazak na spavanje.

"Preporučujem da se sat vremena prije odlaska u krevet pojede šaka orašastih plodova. Ne cijela porcija, već šačica, to je samo užina. Želudac će dobiti šta da vari, a šećer u krvi će se stabilizovati i lakše ćemo utonuti u san", rekla je Bejlijeva.

Ona je posebno savjetovala bademe koji sadrže magnezijum, sastojak važan za kvalitetan san.

