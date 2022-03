Bili Ajliš dobila Oskara, ali i modnu "packu" zbog haljine (VIDEO)

Bili Ajliš na dodjeli Oskara osvojila zlatnu statuetu, ali je njena haljina podijelila mišljenja!

Izvor: YouTube/Variety

Bili Ajliš osvojila je Oskara za najbolju pjesmu na ceremoniji održanoj u nedjelju uveče u Los Anđelesu, ali modni kritičari su je "sahranili"! Mlada pjevačica, koja je uticajna jednako koliko i talentovana, više puta je isticala da ne želi seksepilan stajling što je pokazala i sada.

Bili se odlučila za nabranu crnu haljinu, predimenzioniranog kroja, pa se na društvenim mrežama ljudi šale da je izgledala kao zgužvana maramica crne boje.

Izvor: YouTube/Variety

Bili (20) ne haje za to, upravo je osvojila zlatnu statuetu! Pogledajte izvođenje pjesme koja joj je donijela Oskara - "No time to die"!

Bili Ajliš nastup na dodeli Oskara Izvor: YouTube/SeaNews

(MONDO)