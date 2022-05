Majstor otkrio 3 uzroka požara u automobilu, evo kako da ga spriječite

Požar automobila se može predosjetiti, najčešće se upali lampica u autu ili se osjeti miris paljevine.

Najčešći uzrok požara u autu su neispravne električne instalacije, ali on može da se zapali i na parkingu, kad motor ne radi. Kako smatraju stručnjaci, požar se može predosjetiti. Kada zatreperi lampica upozorenja ili ako se oseti miris paljevine, to je alarm koji treba shvatiti ozbiljno.

Kada dođe do požara, vatrogaci stižu za pet do sedam minuta, nekada i to bude kasno, jer prijave ne stignu na vrijeme. Prvo ovakvi slučajevi završe na društvenim mrežama. Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloš Majstorović kaže da kod svih požara, pa tako i kod požara na automobilima, imaju veliki problem u kašnjenju samih dojava.

"Ako vam kažem da je automobil od početnog požara u punom plamenu za manje od 10 minuta, onda vidite koliko je potrebno brzo dojaviti", ističe Majstorović.

Na svu sreću po vozača, požar se može predosetiti. Kada zatreperi lampica upozorenja ili ako osjetite miris paljevine, to je alarm koji treba shvatiti ozbiljno.

"Može da predoseti, može da osjeti dim u kabini i ako osjeti, odmah zaustavlja vozilo, otvori haubu, ali polako da ne bi došlo do požara, jer ako bi mnogo veliki protok kiseonika ušao u sistem motora, nastaje katastrofa", objašnjava majstor Srećko Sokolov.

Uzrok požara su uglavnom instalacije

Jedan od uzroka su neispravne električne instalacije, kada svjetla i klima uređaj ne funkcionišu. Ipak, auto može da se zapali i na parkingu, kad motor ne radi, jer je i tad pod naponom, pa svako curenje vode na žice može da izazove požar. Majstorović kaže da je uzrok požara u najvećem broju slučajeva neispravna instalacija na automobilima, nakon toga sistem za goriva, a za transportna sredstva, odnosno kamione, kočne instalacije.

Sokolov poručuje da je potrebno da se automobil redovno održava, ali ne da ljudi budu sami svoji majstori, već da se radi kako je fabrika naložila.

U svakom slučaju, čim primijetite dim ili vatru u svom ili tuđem automobilu, pozovite vatrogasnu službu.

Kako kažu vatrogasci, važnije je odmah ih pozvati nego fotografisati požar mobilnim telefonom i postaviti slike na društvene mreže.

(MONDO/RTS)