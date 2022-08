Anđelina Džoli u izazovnoj crnoj kombinaciji pokazala ravan stomak(FOTO)

Anđelina Džoli pokazala go stomak i sve zapanjila!

Izvor: Profimedia/GEVA,VICE,GUMU

Holivudska zvijezda Anđelina Džoli, koja je godinama unazad na meti kritika javnosti zbog pretjerane mršavosti, pojavila se prije neki dan u izdanju zbog kog će i najveći mrzitelji ove raskošne ljepotice morati da zanijeme.

Džolijeva je uslikana kako napušta poslovnu zgradu na Beverli Hilsu od glave do pete u crnom, ali nije to ono što je iznenadlio korisnike mreža i modne znalce. Jedna od najljepših žena na svijetu ponijela je komplet kakav do sada nismo imali prilike da viđamo na njoj.

Kratki top i ultramoderne široke pantalone u kombinaciji sa ravnm sandalama sa platformom, izgledali su savršeno elegantno, što jeste stilska karakteristika ove zvijezde.

Ali ono što javnost odavno, ako ne i nikada (makar ne u posljednjih deset godina) nije imala prilike da vidi jeste go stomak Oskarovke.

Anđelina je poznata po ležernim kombinacijama, svedenim i najčešće u bijeloj, bež i crnoj varijanti, a koliko "dosadno" i obično djelovale, svaka naprosto odiše prefinjenošću. Za razliku od svojih koleginica i drugih dama iz šou biznisa, glumica rijetko pokazuje stomak, ne nosi miniće (osim haljina sa visokim šlicem na crvenom tepihu) i upravo zato je ovo njeno izdanje izazvalo nevjericu na mrežama.

Pogledajte kako je lepa Anđelina izgledala...

Od aksesora je nosila samo tamno crne naočare za sunce, bnežnu zlatnu ogrlicu sa jednim dijamantom i zlatne minđuše. Prirodnom izgleu doprinela je raspuštena ravna kosa i lice paktično bez šminke.

Mnogi su pozdravili odluku da se obuče malo provokativnije, ali svi od reda su složni da go stomak u njenom slučaju ne izgleda nimalo vulgarno, niti prenaglašeno seksi, što nije slučaj sa drugim holivudskim divama.

Pogledajte još neka upečatljiva izdanja ove raskošne ljepotice...

