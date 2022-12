TRIK DŽEJ LO ZA BLISTAVU KOŽU JE JEDNOSTAVAN I BESPLATAN! "Ovo je jedna od najvećih tajni moje ljepote"

Dženifer Lopez (53) izgleda besprijekorno i u šestoj deceniji, a svoj njegovan ten duguje jednom krajnje jednostavnom triku - snu.

Izvor: Profimedia

Latino diva Dženifer Lopez praktikuje jednu posebnu metodu spavanja koja joj pomaže da lice održava svježim i mladolikim.

"Jedna od mojih najvećih tajni ljepote je san. Ali jedan od mojih trikova kada ne mogu dovoljno da spavam je sljedeći - postoji određena količina sati sna koja mi je potrebna da bih izgledala svježe. I kod mene to zaista pali, to je ili ispod četiri ili više od sedam sati spavanja. To je moje jedino pravilo", rekla je slavna pjevačica u videu koji je snimila za "Vog".

Dermatološkinja Gita Jadav kaže da ova pjevačicina metoda i te kako ima smisla.

"Iako nema mnogo informacija o ovim određenim vremenskim okvirima i tome kako oni utiču na kožu, studije su pokazale da su oni koji stalno spavaju sedam do devet sati noću imali mlađi izgled kože, bolju funkciju kožne barijere i veće zadovoljstvo svojim izgledom od onih koji su redovno spavali pet sati ili manje. Tako da ovo i te kako ima smisla", objasnila je ona, dodajući da se kada spavate vaše tijelo, uključujući i kožu, obnavlja.

Osim ove metode spavanja, Džej Lo koristi i dnevne afirmacije kao dio svoje svakodnevne rutine, a takođe je i pobornik zdravog načina života.

"Uvijek sam savršenog zdravlja, to je nešto što sebi stalno govorim", rekla je Dženifer u pomenutom videu i dodala:

"Moja porodica je uvijek savršenog zdravlja. Mlada sam i bezvremena u svakom dobu. Moj život je pun izobilja, radosti i ljubavi."

Džej Lo jednom prilikom je izjavila i da nikada nije koristila botoks.

"Nikad nisam koristila botoks, jednostavno nisam taj tip osobe. Nemam ništa protiv ljudi koji to rade, ali mene to ne zanima", rekla je ona.

(Lepaisrećna)