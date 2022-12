NI 2023. NEĆE PROĆI BEZ OVOG ODJEVNOG KOMADA! Šetaju ga manekenke, glumice, milionerke...

Ovaj zimski odjevni komad, poznatiji kao "teddy" kaput i 2023. godine biće u trendu!

Izvor: Printscreen/Instagram

Neki odjevni komadi prosto osvoje srca mnogim damama, te iz sezone u sezonu ne prestaju da se nose i budu rado viđeni na ulicama. Kao i prethodnih godina, tako i ove 2023. svoju dominaciju u trendovima nastaviće mekani i topli kaputi, poznati kao "teddy".

Kako i samo ime na engleskom kaže, oni su poput mekanih medvjedića, a mogu da se nađu u raznim bojama i dezenima, od onih do ispod koljena, pa sve do kratkih do struka.

Da će i ove Nove godine biti u trendu dokazale su mnoge poznate dame, od manekenki, glumica, pjevačica, pa sve do milionerki - poput Kajli Džener. Kombinuju se uz apsoluto sve, pantalone, džins, suknje i haljine, dok se najčešće mogu videti u krem i braon boji. A evo koje sve poznate dame ih nose:

1. Selena Gomez

Glumica i pevačica Selena Gomez odlučila sa za braonkasti "teddy" kaput, do ispod koljena i nešto debljeg materijala.

Izvor: Profimedia

2. Sofija Vergara

Kolumbijska glumica Sofija Vergara radije preferira nešto neutralnije nijanse, te je svoj bež "teddy" kaputić ukombinovala sa istom nijasnom obuće, torbe i pantalona.

Izvor: Profimedia

3. Tamara Kalinić

Ni najpoznatija srpska modna blogerka, Tamara Kalinić, nije odoljela da prošeta ovaj moderan modni komad odjeće. Kafeno braon boja "teddy" kaputa se slaže uz apsolutno sve boje, a Tamara se ipak odlučila da ga ukombinuje uz džins patalone.

Izvor: Printscreen/Instagram

4. Kajli Džener

Poznati član porodice Kardašija-Džener, Kajli Džener koja je sa samo 22 godine postala najmlađa milionerka na svijetu, na jednom događaju prošetala je snježno bijeli "teddy" kaput na preklop. Idealan dizajn za svečane prilike!

Izvor: Profimedia

5. Drejk

Takođe, ovaj zimski odjevni komad zaživio je i kod muškaraca. Tačnije, njega je prošetao i popularni reper Drejk i to sa sve sa plišanim medvjedićima na njemu.

Izvor: Profimedia

