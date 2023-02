Hajdi Klum pokidala na Gremiju: Grudi kao sa reklame, haljina nikad bezobraznija

Manekenka Hajdi Klum pojavila se na ovogodišnjoj dodjeli Gremi nagrada u uzanoj, zlatnoj haljini koja jedva da je prekrila grudi...

Izvor: Profimedia

Bivša manekenka a sada TV voditeljka, Hajdi Klum (49), nezvanična je kraljica crvenog tepiha na svim važnijim događajima, a ni na jučerašnjoj dodeli Gremi nagrada nije razočarala.

Na prestižnoj muzičkoj svečanosti, a na koju je prvi put došla i Srpkinja Didi Janković, pojavila se u kreaciji koja je jednako bila elegantna i "drska". Duga, zlatna haljina brenda "The Blonds" imala je duboki V izraz, prakitčno do pupka, koji jedva da je pokrio "nestašne" grudi atraktivne manekenke. Uzani model koji ističe figuru, izuzetno podsjeća na kreacije po kojima se proslavio brend Versace - pregršt aplikcija, od zlatnih resa i traka do kamenčića, i savršeno je pristajao zlatokosoj Hajdi.

Manekenka je, kao i obično, oči naglasila tamnijom sjenkom nanesenom tehnikom "smokey eyes", a karmin je bio "nude" boje. Stajling je zaokružila obiljem zlatnih narukvica i elegantnim sandalama na visoku potpeticu u isto boji.

Pogledajte kako je Hajdi izgledala na ovogodišnjoj dodjeli Gremija.

Na dodjelu muzičkih nagrada Klumova je došla u pratnji supruga, 16 godina mlađeg muzičara Tom Kaulica koji je nosio crni smoking.

Pažnju javnosti je privukla i Adel, koja je za ovu priliku odabrala retro haljinu, a kao i obično, Dženifer Lopez je pobrala sve pohvale za stajling... Pogledajte kako je Džej Lo izgledala.

(MONDO)