Atraktivna voditeljka ima CAKU - uvijek vitka, a ničega se NE ODRIČE!

Američka TV voditeljka otkriva kako je i dalje vitka, a dnevno unosi 9.000 kalorija!

Izvor: Instagram/padmalakshmi

Američka TV voditeljka, spisateljica, aktivistkinja, glumica i model, Padma Lakšmi probala je na hiljade jela tokom 17 godina u emisiji "Top Chef". Naravno, sva ta jela broje mnogo kalorija. Nedavno je otkrila da jede do 9.000 kalorija dnevno dok snima seriju. Zato na društvenim mrežama redovno dobija pitanja kako je očuvala vitki izgled.

"Za prvu polovinu sezone, kada imamo puno takmičara, unesem osam ili devet hiljada kalorija dnevno", kaže Lakšmi. U jednom intervjuu Lakšmi je otkrila da se ugoji i do 7 kilograma tokom snimanja svake sezone "Top Chefa" i poveća dva broja haljine. Ipak, priznaje da nikada ne pokušava da se ograniči dok je u šouu.

Nakon svake sezone zdravije se hrani i vježba pet puta nedjeljno. "Previše volim hranu da bih se izgladnjivala samo da bih izgledala dobro", rekla je. Umjesto toga, ona odlazi u teretanu kako bi mogla da uživa u onome što jede. Ove godine je pozvana da se pojavi u kultnom broju u kupaćem kostimu magazina "Sports Illustrated" i kako kaže, dobila je još veću motivaciju.

"Pomislila sam: 'Moram da vježbam'. Srećom, već sam bila prilično redovna u teretani jer je prošlo samo mjesec dana otkako sam se vratila kući sa snimanja 'Top Chef-a'", rekla je Lakšmi i dodala da joj laska što je zamoljena da se pojavi u izdanju popularnog magazina.

"Ubila bih za to kad sam bila model i u 20-im jer je to sveti gral, a nikad me nisu ni zvali za ovako nešto. I stvarno sam mislila da to neću doživjeti, da budem iskrena. Važno je pokazati ženama svih doba, tipova tela i boje kože da je lepota tako ogromna i da dolazi u širokom spektru. Zahvalna sam na svom telu, što mi je omogućilo da imam bebu, što mi je omogućilo da jedem kao što jedem i na svemu što mi je dalo", istakla je.

(MONDO)