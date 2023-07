7 stvari koji utiču na KVALITET SNA - zbog njih se osjećamo UMORNO

Evo šta sve utiče da se osjećamo umornije i na kvalitet sna!

Da li nekad osjetite toliki umor do te mjere da je san neizbježan i to u isto ili približno vrijeme svakog dana? Stručnjaci imaju odgovor za to!

Ne postoji jedno definitivno objašnjenje zašto možete da se osjećati umorno svaki dan u isto vrijeme, već mnoštvo faktora utiče na to. Osim što jednostavno ne spavate dovoljno i kvalitetno tokom noći, potencijalni uzorci uključuju:

Cirkadijalni ritam

Prema mišljenju psihologa Terezi Šnorbah, vaš cirkadijalni ritam predstavlja "24-časovni tajmer" koji je odgovoran za upravljanje brojnim fiziološkim funkcijama, uključujući obrasce spavanja i buđenja. Ona je objasnila da se to može razlikovati od osobe do osobe u zavisnosti od njihove genetike i drugih ličnih osobina.

Dnevni obrasci

U tom smislu, vaš dnevni raspored i aktivnosti - na primjer, posao, vježbanje mogu uticati na to kada se osjećate umornije.

Hronotip spavanja

Pad energije i potreba za snom je pod velikim uticajem našeg hronotipa (bilo da smo "jutarnji ljudi" ili "noćne sove"), rekao je stručnjak Džef Kan.

Zdravstveno stanje

Prema Šnorbahu, hipotireoza, dijabetes, sindrom hroničnog umora i hormonska neravnoteža mogu učiniti da se osjećate umorno u određenim trenucima. Ako osjetite neke druge simptome, obratite se svom ljekaru za savjet i pomoć.

Ometači

"Današnji svijet je pun ometanja životne sredine koje mogu da odbace ili deregulišu naš prirodni ritam", rekla je biopsiholog Liza Koton. Neki od ometača mogu da budu stvari poput svjetlosti vašeg telefona i TV-a, rad po smjenama i kofein.

Osvjetljenje

Kao što možda dobro znate, tehnologija i svetla mogu da ometaju i utiču na naše stanje odmora, odn. umora. Na primjer, medicinska sestra može biti potpuno budna dok je na pauzi u jedan ujutru, pod jakim svjetlima i na svom telefonu, ali zatim iscrpljena do sredine jutra.

Kada i koliko jedete

Da li ste se ikada osjećali posebno pospano nakon večere? To je zato što neki obroci "dovode" do umora. Pa tako, obilni obroci mogu da izazovu pad energije kao rezultat procesa varenja. Dalje, određena hrana može da oteža da lakše zaspimo. To uključuje mliječne proizvode, začinjenu hranu, slatke i slane grickalice.

