NOVI TREND "TIHI OTKAZ" ZALUDIO LJUDE! Napuštaju firme na NAJGORI NAČIN - "To vas sprečava da radite posao koji volite"

Da li znate šta znači "tihi otkaz"?

Kažu da u životu ne treba da pogriješimo oko dvije stvari - ljubavi i posla. Onda kada jedno ili drugo više ne funkcioniše, potrebno je na vrijeme staviti tačku. Međutim, često to ljudi ne praktikuju već idu linijom manjeg otpora. Jedan od tih trendova koji se tiče posla jeste "tihi otkaz".

"Nedavno sam čuo za izraz 'tihi otkaz', koji označava situaciju u kojoj ne napuštate posao odmah, već prestajete da se trudite na poslu. Još uvijek odrađujete svoje obaveze, ali mentalno više ne pristajete na kulturu užurbanosti da posao mora biti naš život", rekao je Zaiad Kan, korisnik TikToka s preko 10.000 pratilaca.

Klejton Faris, korisnik TikToka s 48.000 pratilaca, koji je nekoliko dana kasnije napisao objavu o ovom trendu, kaže u svom videu: "Ne stresiram se i ne kidam se iznutra na djeliće", prenosi The New York Times.

Fraza je ubrzo postala mejnstrim. "Ako vaši saradnici daju 'tihi otkaz', evo što to znači", naslov je članka u The Wall Street Journalu.Takođe i "The Guardian" je postavio pitanje u vezi "tihog otkaza" - Zašto se proširilo puko odrađivanje minimuma na poslu? Međutim, postoje određena zanimanja koja to otežavaju. Ko želi da doktor ili učitelj njegovog djeteta ide linijom manjeg otpora?

Gabrijel Džadž (25), koja radi na odnosima s kupcima u jednoj tehnološkoj kompaniji i živi u Denveru, vidi kako se na društvenim mrežama govori o tihom otkazu bez obzira kako to utiče na druge: "Neki ljudi tihi otkaz doživljavaju kao pasivno agresivno povlačenje, a to nije opcija za svakoga. Ne radi se uvijek o tebi. Ti si dio tima, ti si dio sektora".

Met Spilman, autor knjige "Tačke promjene: Kako raditi i živjeti sa svrhom", razumije zašto neki ljudi možda žele da smanje teret posla: "Ako je neko stvarno izgorio ili je na izmaku snage ili ima ličnih problema, mislim da ima smisla smanjiti angažman s 10 na sedam ili pet".

Takođe, vjeruje da ova želja jača s radom na daljinu. "S radom na daljinu mnogo je lakše osjećati se manje uključenim, manje dijelom tima, a direktorima je lakše da raskinu sa zaposlenima i obrnuto. Manje je granica oko toga kad posao počinje i kad prestaje", rekao je Spilman.

I za kraj, Spilman vjeruje da tihi otkaz sprečava ljude da pronađu poslove koje vole, koji im pružaju osjećaj smisla i pripadnosti. "Radite četiri, pet, šest, ponekad i sedam dana u nedjelji. Nema tužnije stvari nego protraćiti vrijeme pokušavajući ne uživati, ne biti angažovan i uzbuđen u poslu", zaključuje Spilman.

