ONA JE MIS BUM BUM 2023: U finalu poslala poruku o kojoj bruje društvene mreže

Pobjednica najatraktivnije zadnjice pojavila se u finalu u haljini od mesa i poslala poruku o kojoj bruje korisnici društvenih mreža.

Izvor: Profimedia

Larisa Sumpani je pobjednica takmičenja Mis Bum Bum 2023. godine, takmičenja na kom se bira najatraktivnija zadnjica. Održava se u Brazilu, a Lari se u finalu izbora pojavila u haljini od mesa, tačnije, komadima mesa. Zadnjica je ipak morala cijela da se vidi, a kada je objasnila zašto je to uradila, nastala je polemika na društvenim mrežama.

"Doživljavaju me kao komad mesa, ali ja sam više od toga", rekla je Lari Sumpani i poručila da se bori protiv objektivizacije žena. Ipak, njena izjava naišla je na lavinu reakcija i oprečnih komentara. Mnogi smatraju da je parodija poslati takvu poruku baš sa mjesta koje bira "najbolju zadnjicu".

Naravno, stajling Lari Sumpani podsjetio je mnoge na haljinu od mesa koju je 2010. na dodjeli MTV nagrada nosila Lejdi Gaga. Drugo mjesto na takmičenju zauzela je Sabrina Raban, a treću poziciju Rafaela Dijaz. Podsjetimo, Lari je bila u centru pažnje kada je otkrila kako je uspjela da smrša pomoću "specifične dijete". Objasnila je da vodi ljubav nekoliko puta nedjeljno, obavezno po tri sata, kako bi imala "tijelo iz snova".

"S obzirom na to da mnogo putujem, imam fiksni kontakt muškarca u svakoj državi. Muškarcima je to super, kažu da mi je to najbolja dijeta koje sam se ikada držala. Svi žele da me podrže", rekla je ona i napomenula da je ova "ljubavna dijeta" čini samouvjerenijom i efikasnijom na poslu. Larisa je ovaj recept primjenjivala tri mjeseca, a u julu je rekla da planira da nastavi.

"Procenat tjelesne masti smanjio se sa 27 na 18 odsto. Početkom juna sam imala 63 kilograma, sada imam 60, a dijetu sam započela sa 67 kilograma. Moja kondicija postaje sve bolja i bolja", izjavila je ova 24-godišnja djevojka. Pogledajte kako izgleda Larisa koja tvrdi da "nije samo komad mesa":

(MONDO)