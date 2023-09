Najmoderniji džemperi za jesen i zimu 2023: 2 različita modela su TREND BR. 1

Ako sebe smatrate damom od stila, saznajte koji su najmoderniji džemperi za jesen i zimu 2023.

Izvor: Shutterstock/o.przybysz

Modni trendovi se neprestano vraćaju na velika vrata, zato nije iznenađenje što sve više dama mudro čuva "retro" modele znajući da će ponovo doći "njihovih pet minuta". Pa tako su i kaubojske čizme doživjele veliki "comeback", a svetski stručnjaci savjetuju da ih nosite - bukvalnouz sve!

Da se trendovi neprestano vraćaju, potvrđuju u modni diktati za jesen i zimu 2023, a koji najavljuju dva modela džempera koji će biti "must have" u ormaru svake dame od 17 do 67 godina!

Oversajz džemperi

Prvi model koji će dominirati ove jeseni i zime, jeste (očekivano) oversajz. Riječ je o džemperu sa spuštenim ramenima, nalik muškom, ali za razliku od onog koji nosi jači pol - dosta je kraći. Ovakav džemper kombinujte sa elegantnim donjim dijelom, satenskom suknjom ili lapršavim pantalonama. Za posao je odlična ideja i "olovka" suknja.

Ženstveni kardigani

Drugi model koji će dominirati tokom hladnog vremena je uzani, tanak kardigan. Ovaj kroj džemperića je sam po sebi ženstven, tako da se savjetuje da ga kombinujete sa nešto manje elegantnim komadima - teksas suknjom, farmerkama sa visokim strukom i ravnim nogavicama, pa čak i ponovo popularnim "džepušama", odnosno kargo pantalonama.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:05 Kaubojske čizme Izvor: Instagram/_agaa.g Izvor: Instagram/_agaa.g

(MONDO)