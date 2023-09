Nazivali je kravom i maltretirali: Čuvena ljepotica napravila hrabru promjenu

Vini Harlou napravila je opštu pometnju na Nedejlji mode u Milanu!

Nedjelja mode u Milanu je počela! Kako to obično biva, brojne italijanske modne kuće predstavljaju nove kolekcije za proljeće/ljeto 2024, a veliku pažnju privukla je Fendi revija. Tome je značajno doprinela Vini Harlou, najtraženiji svetski supermodel. Dok su prve redove zauzele Naomi Kembel, Linda Evanđelista, Demi Mur, Kejt Mos i Kara Delevinj, svi su brujali o Vini koja je poznati zagovornik samoprihvatanja.

Vini se pojavila u ekstravagantnom Fendi mantilu, čizmama istog brenda, a ceo autfit začinila je istom torbom. Ipak, najviše reakcija dobila je zahvaljujući novoj, neobičnoj frizuri. Okupljeni obožavetelji nisu mogli da provale da li se manekenka ošišala do glave ili je riječ o triku profesionalnih frizera i, do sada neviđenom, načinu stilizovanja kose.

Vini je na društvenim mrežama dobila niz komplimenata: "Koliko je posebna", "Ova žena sve iznese tako dobro!", "Gdje je kosa?!", "Ako se ošišala, odlično joj stoji", "Ovo se zove hrabrost", "Nijedna ne može da joj parira", "Najljepša žena svijeta", pisali su mnogi...

Podsjetimo, Vini je često govorila o vitiligu, oboljenju koje karakterišu bijeli pečati na koži. Oni su joj pomogli da dospije u veliki centar pažnje, a manekenka je jednom prilikom otkrila da je zbog njih bila maltretirana od strane vršnjaka. Kako je priznala, smučila su joj se pitanja o njenoj koži.

"Uz sve moje uspjehe, najčešće me u intervjuima pitaju o mom vitiligu, kako su me maltretirali kada sam bila mlađa, kako su me zvali krava ili zebra. To je frustrirajuće, jer sam i ja odrasla osoba koja živi punim životom. I da budem iskrena, nosila sam se sa mnogo gorim traumama od stanja moje kože", rekla je Vini koja je krasila naslovne prestižnih magazina. Pogledajte kako je izgledala na Nedjelji mode u Milanu:

