Najtraženije cipele na svijetu stižu na proljeće 2024!

Da li biste nosili cipele koje su zvanično najtraženije na svijetu?

Cipele koje će definitivno izazvati raspravu na proljeće 2024. godine! Dok ih najbolje obučene žene svijeta obožavaju i rado kupuju, ali mnogima se ne dopadaju. Riječ je o modelu Margiela Tabi Mary Jane koji čini par ravnih cipela sa kajišima, a koji postoji više od 30 godina. Za ove cipele se vezuje "školski modni stil".

Sajt The Lyst je na kraju prošle godine objavio izvještaj najtraženijih proizvoda za 2023, a prvo mjesto pripalo je njima. Da je to istina, dokazuje i njihova potražnja koja se istim tempom nastavlja do danas. Mjesecima unazad se guglaju, zbog čega se ove cipele smatraju glavnim trendom za proljeće koje je pred nama.

Nisu im odoljele ni poznate dame, poput Sare Džesike Parker, Kejti Holms, Điđi Hadid, Dženifer Lorens. Na mrežama se već vodi polemika - dok jedni ističu da su prelijepe i lako uklopljive, drugi kažu da ih ne bi nosili ni da im se poklone. Kojoj grupi pripadate?

