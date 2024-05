Ako je slanina svakog jutra u vašem tanjiru, na dobrom ste putu protiv gojaznosti. Iznenađujuće?

Najveći neprijatelj u borbi protiv gojaznosti je glad. Zbog toga mnoge dijete ne uspijevaju, ali naučnici su pronašli rješenje. Sve se svodi na to šta je tačno na našem tanjiru ujutru. A šta bi to trebalo da bude? Ispostavilo se da zloglasni "engleski doručak", sa slaninom na čelu, nije tako loša ideja kao što svi misle.

Nigde u Evropi se ne jede tako bogat doručak kao u Engleskoj. Tu se u prosjeku svakog jutra potroši skoro 1.200 kalorija. Poređenja radi, Nijemci unesu oko 340, a Portugalci samo 300. To bi nam sugerisalo da Englezi imaju problema sa kilažom, a da su stanovnici Portugalije vitki. Zapravo, sasvim je suprotno. Većina, preko 75 odsto ljudi koji se bore sa gojaznošću, živi van Evrope, u Meksiku. A tamo se ne pojede mnogo više kalorija za doručak nego kod nas. Pa, o čemu se radi?

Jasno je da postoji veza između navika za doručak i taloženja masti - što više kalorija ujutru, to je manje gojaznosti. Na prvi pogled, ovo je apsurd jer ako već ujutru imate preko 1.000 kalorija, tokom dana morate da budete prilično disciplinovani da ne biste prekoračili svoj dnevni unos koji se kreće od 1.900 kalorija za žene do 2.400 kalorija za muškarce.

Visokokalorični doručak smanjuje apetit

Holandsko-engleski istraživački tim pronašao je objašnjenje za paradoks gojaznosti za doručak. Muškarci i žene sa prekomjernom težinom pratili su umjereno niskokaloričnu ishranu četiri nedjelje. Kasnije su se grupe smenjivale. Jedna je išla na obilan doručak, a druga na "blaži" doručak. Tokom studije, učesnici su praćeni zbog potrošnje energije i nekoliko drugih metaboličkih parametara, a potom su pitani šta misle o svojoj ishrani. Otkrili su da bez obzira na to da li je to bio obilan doručak ili ne, dolazi do gubitka težine od tri kilograma nakon svake četiri nedjelje. Takođe nije bilo razlika u metabolizmu i potrošnji energije.

Dakle, ako neko pojede obilan doručak jer vjeruje da telo sagoreva više kalorija tokom dana nego noću, griješi. Ne postoji optimalno vrijeme za jelo da biste izgubili težinu, ali prema dijetetičaru, obilan doručak i dalje može da bude dragocena pomoć za one koji žele da izgube težinu. Zašto?

Ispitanici su otkrili da je mnogo lakše pridržavati se dijete kada su jeli najviše kalorija ujutru. Bolje su kontrolisali apetit i osjećali su se siti do kraja dana. S druge strane, oni koji su ujutru jeli male hrane, doživljavali su česte napade gladi poslije doručka. Dakle, ako volite obilan doručak i ako uživate u slanini koja dugo izaziva polemiku u društvu, na pravom ste putu da izgubite kilograme jer ćete moći da kontrolišete apetit.

