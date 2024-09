Trik pitanje vas čeka na razgovoru za posao: Stručnjak otkriva zašto je najbolje da slažete

Stručnjak za zapošljavanje otkriva na koje pitanje na razgovoru za posao je najbolje da slažemo.

Izvor: Shutterstock/fizkes

Ukoliko ste u potrazi za novim poslom, obratite pažnju na trikove poslodavaca i savjete stručnjaka za zapošljavanje koji mogu da vam pomognu. Brojni poslodavci koriste testove na osnovu kojih procenjuju ko je najbolji kandidat za poziciju koju traže, a među njima je i jedno pitanje. Ana Papalija, stručnjak za razvoj karijere, objasnila je zašto je pravi odgovor na to pitanje - laž.

Ljude često na razgovoru za posao zbunjuje pitanje: "Da li ste se prijavili za posao u drugim kompanijama?". Možda vam se čin da je ispravno da kažete kako je firma u koju ste došli na razgovor za posao, jedina koju razmatrate, ali stručnjak kaže da to ne bi trebalo da uradite. Evo i zašto:

"Kada vas u intervjuu pitaju: 'Da li idete na razgovore za posao u druge firme?', postoji samo jedan odgovor, čak i ako nije istina. Ovo je najvažniji koncept kada su u pitanju razgovori za posao, pa ako zaboravite sve ostalo što sam vas ikad naučila, želim da zapamtite ovu jednu stvar - što manje to želite, oni vas više žele", rekla je Ana.

@anna..papalia Are you really lying if you tell them that you’re actively interviewing? Here’s the thing, we want what we can’t have, and job interviews are no different. When the recruiter or hiring manager asks you, “Are you interviewing anywhere else?” that is a buy a sign that they are interested in you. They rarely ask this question of candidates they don’t want to hire. And if you are too eager or tell them, “No. This is the only job I want.” It will make them second guess hiring you and they won’t be as interested. If you want to maintain their interest, you need to be seen as a hot commodity. Everyone wants to hire you. There is only one right answer to this question, “I am actively interviewing” If you’re in final rounds with another company or multiple companies, you should let that be known in the interview process. Because the principle of scarcity applies. The less your skill set is available the higher the salary you can demand. If your skill set is readily available and there are 50 candidates that can also do the job you won’t be able to command as much money. Pro-tip, have a skill set that is unique and desirable if you want to get the best offer and whatever you do keep all your options open until you sign that offer letter. #howtoanswerinterviewquestions #jobinterview #confidence #career #corporate #howtonegotiate ♬ original sound - Anna Papalia

"Ako se na razgovoru za posao ponašate kao da ste očajni i da vam treba ovaj posao i želite ovu poziciju, to će ih malo odbiti. Ne mogu to da objasnim, to su ljudi, zar ne? Želimo ono što ne možemo da imamo. Sljedeći put kada vas neko pita: 'Da li idete na razgovore za posao u druge firme?', recite 'Da'. A kada pitaju gde, recite: 'Radije bih da to ostane poverljivo'", objasnila je.

"Ako ste u završnom krugu kod druge kompanije ili više njih, trebalo bi to da kažete tokom razgovora za posao. Što su manje vaše vještine dostupne, to možete da zahtjevate veću platu. Imate skup vještina koji je jedinstven i ako želite da dobijete najbolju ponudu, što god činili, držite sve opcije otvorenim dok ne potpišete ugovor", savetovala je Ana.

(MONDO)