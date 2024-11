Ovo je najfrajer 2024. godine: Žene ga obožavaju, a on je u braku sa prelijepom glumicom

Glumac je najpoznatiji po ulozi u seriji The Office, a glumio je i u drugim uspješnim projektima.

Izvor: CraSH / Zuma Press / Profimedia

Glumac Džon Krasinski, zvijezda serije The Office, proglašen je najseksi muškarcem 2024. godine, prema izboru magazina People. Nakon što je saznao da je dobio ovu titulu, Džon nije znao šta da misli o tome.

"Zapravo mi se sve zamračilo. Nisam imao nijednu misao. Osim toga da se neko šali na moj račun. Nije da se inače budim i mislim: ‘Je li ovo dan kada će me pitati da budem najseksi muškarac?’ Ali, eto, ovo je dan kada ste vi to uradili. Stvarno ste podigli ljestvicu za mene", rekao je on.

Krasinski je najpoznatiji po svojoj ulozi Džima Halperta u seriji The Office, kao i po filmu A Quiet Place i brojnim drugim projektima, a već je godinama među najpoznatijim glumcima. Međutim, on prvenstveno na sebe gleda kao na supruga i oca te svoje slobodno vrijeme provodi uživajući sa svojom porodicom, zbog čega ga, oni koji ne razumiju njegovu odluku da mu karijera nije na prvom mjestu, smatraju papučarom. Trenutno živi u Njujorku sa suprugom Emili Blant i njihovim ćerkama, Hazel i Violet.

Njegova supruga, kako kaže, bila je "jako uzbuđena" kada je čula da je Džon ovogodišnji najseksi muškarac. Našalila se i da će njegovu naslovnicu pretvoriti u tapete i obložiti cijelu kuću njima. Krasinski je tokom intervjua rekao i da jako cijeni život koji je izgradio sa svojom suprugom. "Predivna je stvar kad ste u braku sa nekim i kada neprestano učite, mijenjate se i razvijate. Imam toliko sreće što prolazim kroz to s njom", rekao je on.

Glumac je otkrio i hoće li njegova nova titula promijeniti nešto u njegovom životu. "Mislim da ću zbog nje morati da obavljam više kućnih poslova", našalio se glumac.

(Wanted/MONDO)