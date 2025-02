Ovaj zastarjeli stil farmerki ponovo dominira u 2025: Bile su mejstrim 90-ih, a nisu leviske

Farmerke sa ovim detaljima na nogavicama su stari-novi hit

Izvor: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Dobar par farmerki je sve što ti treba", rečenica je koju ste vjerovatno čuli nebrojeno puta. Obožavane zbog praktičnosti i udobnosti, farmerke iz godine u godinu pronalaze mjesto u našim svakodnevnim kombinacijama. Ipak, činjenica je da su u velikoj mjeri podložne trendovima i da rijetko koji model možemo stvarno nazvati klasikom. Svaka sezona donosi novi "it" kroj, ali i nove najpoželjnije boje i dizajnerske elemente.

Tako se jedan od najistaknutijih teksas trendova za 2025. ustvari ne odnosi na kroj farmerki, već na detalj poruba koji može funkcionisati na svakoj silueti. Riječ je o stilu koji smo do skoro smatrali "zastarjelim" – farmerkama sa podvrnutim nogavicama ("cuffed" jeans). Ovaj način stilizovanja farmerki uglavnom povezujemo sa 90-im, kada je po prvi put ušao u "mainstream" modu. Tada se posebno isticao kultni Levi's model čija je unutrašnjost bila obojena, a podvrnutim nogavicama se obezbjeđivao "statement" detalj.

Podvrnute farmerke nosili smo i u 2010-im, tada su to bili "skinny" modeli koji su otkrivali članke, a potom su gotovo nestale iz kombinacija trendseterki. Sve do sada! Posljednjih sezona sve su prisutnije moderne verzije "cuffed" farmerki. Popularni modeli "oversized" ili "balon" kroja izgledaju sjajno u ovoj varijanti, a u prodavnicama ne nedostaje farmerki kojima je ovaj detalj našiven. Najprisutniji su krojevi ultradugih nogavica, podvrnutih samo jednom, često sa neporubljenim rubom i nešto svjetlijom postavom. Ovi maksi stilovi su izuzetno zahvalni za stilizovanje i izgledaju odlično uz različite stilove obuće – od baletanki i čizama do patika.

