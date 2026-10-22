Ovo su trenutno najbolji karmini na svijetu: 6 kultnih nijansi koje žene obožavaju i pristaju svima

Ovo su neki od najboljih karmina na svijetu. Od kultnog Pillow Talk do Chanel Pirate, Dior 999 i Clinique Black Honey. Pogledajte listu.

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Pri izboru dobrog karmina mnogo toga treba uzeti u obzir - od nijanse, bilo da tražite savršeni crveni karmin ili neutralnu boju za svaki dan, do finiša koji vam najviše odgovara, od sjajnog do mat.

Da bi izbor bio lakši, portal Who What Wear izdvojio je najbolje karmine na svijetu, među kojima su kultne nijanse koje već godinama imaju vjernu publiku.

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick - Pillow Talk

Pillow Talk je jedna od najpoznatijih i najčešće pominjanih nijansi karmina na svijetu, pa ne čudi što se, prema navodima brenda, jedan proda na svake dvije minute.

Charlotte Tilbury Matte Revolution karmini smatraju se jednim od najboljih kada je riječ o mat formulama, dok se nijansa Pillow Talk ubraja među najljepše neutralne roze tonove. Često je i omiljeni izbor mlada za vjenčanje.

Originalna nijansa, koja ne vuče ni previše na roze ni previše na bež, dostupna je i u varijanti Pillow Talk Medium, koja ima izraženije smeđe podtonove i bolje odgovara tamnijem tenu.

Tu su i nijanse Fair, sa hladnim podtonovima koji pristaju svijetlom tenu, i Intense, sa zagasitijim, bobičastim podtonovima, tako da možete da pronađete onu koja vam najbolje odgovara.

MAC Macximal Silky Matte Lipstick - Velvet Teddy

MAC Velvet Teddy bio je kultni karmin još kada je lansiran 2004. godine, a dvije decenije kasnije i dalje je klasik i jedna od najprodavanijih nijansi ovog brenda.

Svilenkasta mat formula prijatna je na usnama, dok duboka bež nijansa sa hladnim podtonovima ima rijetku sposobnost da dobro izgleda na gotovo svakom tenu.

Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour - 99 Pirate

Malo šta je šik kao Chanel karmin, jer svaka nijansa krije priču povezanu sa naslijeđem ove modne kuće. Ipak, Pirate je možda njihova najčuvenija crvena nijansa.

Ima plavi podton, odnosno hladniju crvenu boju koja može da učini da zubi izgledaju bijelji. Usnama daje satenski, blistav finiš, a pritom ih čini veoma hidriranim.

Kada želite da se osjećate elegantno, ova nijansa je savršena – otmena boja karmina koja nikada ne iznevjeri.

Clinique Almost Lipstick - Black Honey

Clinique Black Honey danas je jednako kultan kao i kada je lansiran 1971. godine.

Kada ga nanesete na usne, pretvara se u proziran, sjajan sloj sa roze tonom koji pristaje svima.

Za razliku od drugih karmina iz sedamdesetih, Black Honey nije osmišljen da promijeni boju vaših usana, već da istakne i pojača njihovu prirodnu nijansu.

Jednim potezom usnama daje roze ton. Sa dva sloja boja postaje intenzivnija, a sa tri se približava zavodljivoj bobičastoj nijansi.

Dior Rouge Dior Lipstick - 999

Dior 999 jedan je od najčuvenijih luksuznih crvenih karmina na svijetu. Naziv potiče od prva dva karmina koja je lansirao Kristijan Dior – nijansi 9 i 99.

Rezultat je jarka crvena boja koja ostavlja snažan utisak i nije za one koji bi da ostanu neprimijećeni.

Topli crveni podton ima i blagu notu plave, zbog čega ova nijansa veoma lijepo pristaje različitim tonovima kože. A kada je riječ o mat finišu, osjećaj je kao da na usnama nosite somot.

Guerlain Rouge G

Kada je riječ o pakovanju karmina, malo šta može da se mjeri sa kultnom kutijicom Guerlain Rouge G. To je proizvod koji ćete čuvati zauvijek, a najbolji dio je što možete da birate različit dizajn, uključujući i modele iz limitiranih kolekcija.

Sve kutijice imaju ogledalce u poklopcu, tako da karmin možete da popravite i kada ste u pokretu, a sami birate i koju ćete nijansu karmina staviti u nju.

Dostupan je širok izbor boja i finiša, od satenskog do baršunastog, a visoko pigmentovane formule podjednako su impresivne kao i samo pakovanje.