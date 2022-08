"Peškir ne može, ali auto može": Novi model zauzimanja mjesta na plaži (FOTO)

Vječita polemika je da li treba ili ne treba da se zauzmu dobra mjesta na plaži peškirima, ali jedan posjetilac je smislio "pametno rješenje" jer je u prvom redu na obali parkirao svoj auto i tako rezervisao najbolje mjesto na plaži!

U Fejsbuk grupi “Dnevna doza prosječnog Dalmatinca” pojavila se fotografija koja je mnoge nasmijala, ali neke i naljutila. Jedan posjetilac nije želio da razmišlja da li će mu neko pomjeriti peškir pa je uzeo stvar u svoje ruke i parkirao je svoj automobil u prvi red na plaži i tako je obezbijedio sebi najbolja moguća mjesta.

Na fotografiji vidimo automobil koji je parkiran na plaži i to tik do mora. Pretpostavlja se da je do toga došlo slučajno i da se automobil u stvari zaglavio u šljunku.

“Ožednio Passat”, pisalo je ispod fotografije, a iako su ovakvi prizori viđeni i ranije, neko je u komentarima ispod ove fotografije sugerisao da je ovo možda kreativna metoda čuvanja mjesta na plaži bez ostavljanja peškira.

“Pa zabranjeno je peškire ostavljati na plaži, ali za automobile je slobodno”, napisao je jedan član grupe, dok se drugi složio: ''Sinoć ga je parkirao da mu čuva mjesto na plaži''. '

“Parking prvi red uz more”; “Jedna od rijetkih slika Pasata koji pokušava da dođe do vode”; ''Nije problem, bitno da je prošlu noć bilo romantično'', samo su neki od duhovitih komentara, ali bilo je i onih koji su se naljutili i bili odlučni u tome da ovo nije u redu i da se ne treba parkirati na plaži.

