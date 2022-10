Predstavljen najveći kruzer na svijetu - Icon of the Seas

Osim što će biti najveći kruzer na svijetu, Icon of the Seas će takođe posjedovati najveći akva park na moru.

Kompanija Royal Caribbean International je zvanično predstavila izgled dugo očekivanog Icon of the Seas, najvećeg kruzera na svetu. Kako se navodi u saopštenju za javnost, ovaj brod, koji obara mnoge rekorde, trebao bi da stigne krajem 2023. godine, a da na svoje prvo putovanje krene već u januaru 2024. godine.

Novi korak u turističkoj industriji

Među svojim brojnim karakteristikama, kruzer će imati plaže, odmarališta i akva park, nudeći svojim gostima pristup raznim vidovima zabave i opuštanja, bez obzira na godine.

"Svakim novim brodom podižemo ljestvicu u turističkoj industriji dok poboljšavamo ono što naši gosti znaju i vole", rekao je Džejson Liberti, predsjednik i izvršni direktor Royal Caribbean Grupe. "Od trenutka kada se ukrcaju, svako iskustvo je posebno dizajnirano da im pruži najbolji odmor, bilo gdje, na kopnu ili moru. Sa Icon of the Seas smo ovo podigli na viši nivo i napravili vrhunski porodični odmor".

Novo plovilo nudi zabavu koja podiže adrenalin, uključujući najveći akva park na moru, nenadmašne načine za opuštanje uz pogled na okean i više bazena nego ikada ranije (po jedan za svaki dan u nedjelji). Gostima se takođe nudi mješavina 40 novih i starih restorana, barova i noćnih klubova.

"Icon of the Seas je kulminacija 50-godišnjeg pružanja nezaboravnih iskustava i predstavlja našu sljedeću posvećenost za one koji vole da odu na odmor", ističe Majkl Bejli, predsjednik i izvršni direktor kompanije Royal Caribbean International. "Sada, više nego ikada ranije, porodice i prijatelji daju prioritet iskustvima u kojima se mogu povezati i uživati u nezaboravnim avanturama. Krenuli smo da stvaramo odmor koji sve to čini mogućim na jednom mjestu".

Karakteristike Icon of the Seas kruzera:

20 nivoa

2.350 članova posade

2.805 kabina

5.610 gostiju

7 bazena

6 tobogana

365 metara dužina

Nema sumnje da je Icon of the Seas veoma impresivno plovilo, stvoreno za uživanje - samo se nadamo da neće doživjeti istu sudbinu kao Global Dream II kruzer, koji niko ne želi da kupi i koji će morati da bude rashodovan.