On je srpski Ber Grils: Spava u šumi i na minus 30

Grupa mladih Zlatiboraca, na čelu sa Davidom, preživljava u divljini, sami traže vodu i hranu, a najveći neprijatelj im je zima.

Iako bi mogli da uživaju u ušaškanosti toplog doma kad završe obaveze tokom radne nedjelje, grupa mladih Zlatiboraca ipak bira nešto drugo. Ova hrabra družina odlučila se za preživljavanje u šumi i to je njihov način života. Sa sobom ne nose ni hranu, ni vodu i spavaju pod otvorenim nebom čak i kad se temperatura na planinskim visovima spusti u debeo minus.

"Svaki posao i obaveze sa sobom neminovno donose velike količine stresa, kad dođete u šumu daleko od svih, zaboravite na sve. Ovo što mi radimo nije provođenje vremena u vikendicama, ovo je puko preživljavanje u šumi. Vodu i hranu sami tražimo, ložimo vatru je bi se u suprotnom smrzli. Improvizovali smo kamp na zlatiborskom vrhu Viogor, to je prava divljina i netaknuta priroda. Nakon toga kad spoznamo sve svoje lične i granice divljine u grad se vraćamo preporođeni", rekao je za RINU David Kolaković član ove neobične družine.

Društvo mu pravi vjerenica Jovana, koja od kako su se upoznali, rijetko propušta ovakva kampovanja. Ono što je najvažnije jeste da nalože vatru, jer ako to ne urade bivaju u ogromnoj, pa čak i životnoj opasnosti. Najveći njihov neprijatelj je zima, ali uspijevaju da joj doskoče.

"Drva u šumi ima, ali ako su mokra onda vatra teško plane. Naše prirodne hepo kockice su komadići drveta koji su prekriveni smolom, to kad nađemo 'na konju smo', znamo da će vatra odmah da se upali. Kad padne noć, uvijek spavamo na smjenu, jer neko mora voditi računa da se vatra ne ugasi. Signala za mobilni telefon nema, tako da ostajete samo u društvu dobrih prijatelja i vaših misli. Svakome bih preporučio ovakvu antistres terapiju", dodaje David.

Ovaj mladi Zlatiborac već dokazano je pravi avanturista. Sa vjerenicom je čak ušao i u ledeno Ribničko jezero i kupao se usred zime, a u vodi je proveo čak devet minuta. Ovako jača svoju izdržvljivost na niske temperatire, a taj test već je položio kad je spavao na rekordno niskoj temperaturi u šumama Murtenice, kako drugačije već u improvizovanom kampu.

"Na ovu avanturu sam se osmjelio sa još par prijatelja, temperatura se te noći spustila na čak minus dvadeset sedam stepeni. Spavali smo u bungalovu od snijega. Vatra nije smjela da bude prejaka kako se snijeg ne bi otopio, pa smo održavali samo žar. Ipak, uspjeli smo. Čovjek ni sam ne zna koliko može, dok ne pokuša neke stvari", priča David.

Tokom leta možda ovim hrabrim ljudima problem ne predstavljaju niske temperature, ali tada im svakog trenutka "prijeti" susret sa divljim životinjima. Medvjedi, vukovi, divlje svinje i zmije su svuda oko njih. "Ne plašimo se, ne diramo ih pa ni one ne diraju nas. To je to neko pravilo u divljini kog se pridržavamo", kaže ovaj avanturista. Iako uslovi surovi i izuzetno teški, sve ih uspješno preborde uz priče do duboko u noći veličanstveni pogled od milion zvjezdica. Smisao za humor im ni za vrijeme ovog iskonskog preživljavanja ne nedostaje.

"U grupi uvijek treba da imate jednog debelog člana. Ako vas napadne neka divlja životinja on je prvi na meniju, a ako nestane hrane opet je on prvi na meniju", govore šaleći se i uz širok osmijeh. David kaže da će i vjenčanje sa vjerenicom Jovanom koje je planirano za sljedeću godinu biti prava nezaboravna avantura, nalik ovom njihovom preživljavanju. Ipak, srpski Ber Girls još uvijek nije htio da otkriva detalje.

