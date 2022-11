Izgrađen najtanji neboder na svijetu: Visok 435, a širok samo 18 metara (FOTO/VIDEO)

U američkom gradu Njujorku, poznatom po svojim neboderima, završena je izgradnja Steinway Towera, poznatog kao "najtanji neboder na svijetu".

Riječ je o impresivnom arhitektonskom postignuću od betona i stakla koje se izdiže na 435 metara na Manhetnu s pogledom na Central Park, a koje je široko tek 18 metara.

Neboder Steinway je smješten u takozvani Billionairs Row (red milijardera) – područje luksuznih zgrada oko Central Parka u kojem žive neki od najbogatijih ljudi svijeta.

Jedan je od najviših nebodera na zapadnoj hemisferi, iza One World Trade Centera koji je visok 541 metara i Central Park Towera koji se izdiže na 472 metra.

SHoP, arhitektonska kompanija koja je projektovala zgradu, navela je da Steinway Tower nosi titulu "najtanjeg nebodera na svijetu" sa odnosom visine i širine 24 prema jedan.

Cijene stanova u Steinway Toweru, građevine u centru Manhattana, kreću se između 7,75 i 66 miliona dolara.

Pogledajte 03:20 Njujork Izvor: Anadolija Izvor: Anadolija

Fasada nebodera sadrži blokove terakote, materijala koji izgleda da mijenja boju i teksturu kada se gleda pod različitim svjetlima i iz različitih uglova.

Navodi se da će prvi vlasnici nebodera od 84 sprata, čija je izgradnja počela 2013. godine, početkom godine početi da se useljavaju u svoje nove stanove.

Fatih Ergun, koji radi kao arhitekta u Njujorku oko 13 godina, govorio je o neboderima u Njujorku, posebno o Steinway Toweru. Ergun, koji radi kao direktor dizajna u Marin Architects, izjavio je da mu se Steinway Tower veoma dopao zbog dizajna.

Vjeruje da takve zgrade estetski stvaraju kakofonične slike na horizontu Njujorka.

"Posebno u takozvanom redu 'milijardera', polovina takvih luksuznih zgrada usred Manhetna je prazna. To nisu zgrade koje zapravo nastaju iz stambenih potreba. To je metoda koju bogati posljednjih godina koriste za ulaganje novac, to jest da ga likvidiraju. Bogati ulažu svoj novac u ove zgrade. Na primjer, gornji sprat zgrade Park Avenue 432, prve od ovih visokih i luksuznih građevina nazvanih 'pencil buildings', prodat je za 169 miliona dolara , a navodi se da vlasnik nije ni ušao u zgradu, a kamoli u stan koji je kupio", pojasnio je Ergun.

Navodeći da se građevinska industrija okrenula visoko luksuznim zgradama zbog problema sa zemljištem u Njujorku i da je to isplativije, Ergun je podvukao da je upotreba naprednijih građevinskih tehnologija kao i mogućnost u zonskom kodu pod nazivom "pravo na zrak" imalo veliki uticaj na nastanak ovakvih objekata.

"Većina novih nebodera koje vidimo danas nije postojala prije deset godina. Sada su svi promijenili horizont Njujorka. Je li to loša stvar? Naravno da nije, ne možete izbjeći mjenjanje grada s vremenom", rekao je Ergun.

Prema njegovim riječima, takve luksuzne zgrade kupcima nude veličanstven vizuelni prizor.

