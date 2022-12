Projekat naseljavanja malih mjesta: "Kuća za evro" u Italiji

U Italiji je moguće kupiti kuću za simboličnu cijenu od jednog evra. Ipak, prije nego što se upustite u avanturu zvanu „Kuća za evro“ pročitajte šta je sve potrebno znati.

Izvor: Shutterstock

Ponovno naseljavanje malih mjesta u Italiji ambiciozan je projekat koji veliki broj opština želi da sprovede na svojoj teritoriji raspisujući tendere sa ciljem da privuku pažnju potencijalnih novih stanovnika i ožive ekonomiju.

Male italijanske opštine nude razne inicijative, a jedna od najuspješnijih je ona pod nazivom Kuće za jedan evro.

„Projekat Kuće za jedan evro nastao je prije 14 godina ne bi li se na taj način zaustavilo napuštanje malih mjesta, ruralnih zona i sela. U Italiji ima skoro dva miliona kuća koje su napuštene, a to je posljedica nekadašnjih velikih migracija te imamo kuće koje su napuštene preko 150 godina, kao i one od sedamdesetih pa nadalje, koje svakako zahtevaju manje renoviranje. Cijene se kreću od jednog evra pa do mnogo više, sve zavisi u kakvom su stanju te kuće“, objašnjava Mauricio Berti koji je na čelu Projekta Kuće za jedan evro.

Projekat koji je na početku bio vezan isključivo za nekretnine, danas je postao kulturni projekat u smislu da mnogi ljudi koji dođu u Italiju i zaljube se u ta mala mjesta sa jedva nekoliko stotina stanovnika koji vode jednostavan život, odluče i da tu kupe kuću, upoznaju teritoriju, dijalekt, lokalne proizvode kao i mentalitet.

„Naš sajt je do sada posjetilo osam miliona ljudi i svakodnevno dobijam veliki broj mejlova ljudi iz cijelog svijeta, unuci emigranata, ljudi koji žele da provedu penziju na drugačiji način, ili jednostavno žele da se povuku od ritma današnjeg života. Ima i dosta Italijana koji u ovom projektu vide mogućnost kupovine kuće za odmor, za biznis ili one u mjestu iz koga potiču njihovi preci. To su ljudi iz Sjeverne i Južne Amerike, Kanade, Australije, Engleske i Francuske, ali i iz orijentalnih zemalja. Pomažem tim ljudima u vezi svih birokratskih stvari“, kaže Berti.

Prema njegovim riječima, globalizacija kao i pandemija doveli su do porasta interesovanja za ove kuće, a najviše na Siciliji.

Na sajtu postoji i mapa svih mesta u Italiji u kojima je moguće kupiti kuću po simboličnoj cijeni od jednog evra.

Kupci se dijele na dvije vrste: one koji kupuju kuću kao investiciju, za odmor ili da bi je transformisali u bed and breakfast i u tom slučaju se traže kuće u dosta dobrom stanju po višoj cijeni.

U drugu grupu spadaju ljudi koji kupuju ove kuće jer žele da prožive život na drugačiji, mnogo mirniji način i sele se sa čitavom porodicom baveći se agrikulturom te proizvodnjom ulja i vina.

Ova inicijativa želi da povrati smenu generacija u tim mestima, jer Italija sve više postaje zemlja starih ljudi.

(RTS)